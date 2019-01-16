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Как кризис в Великобритании повлияет на Украину

Почему Украине выгоден выход Британии из ЕС на условиях Терезы Мэй - эксперт

Сегодня, 12:36
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15 января в Британии провалилось голосование по Brexit на условиях правительства Терезы Мэй

Украине выгоден выход Великобритании из Европейского союза на условиях, предложенных правительством Терезы Мэй, считает эксперт по международной политике Украинского института будущего Илья Куса.

"Нам абсолютно невыгоден выход Британии из ЕС без соглашения, нам выгодно, чтобы она вышла по соглашению Мэй. Потому что для нас очень важна <...> идеологическая победа проевропейских сил в Европе", - сказал он в интервью Радио НВ.

Такими проевропейскими силами эксперт назвал те, которые выступают за усиление евроинтеграции, наднациональных структур и еврозоны.

"Мы хотим вступать в ЕС, а значит, нам выгодно, чтобы ЕС сохранялся. Если Британия выходит без соглашения, это станет ударом по европейской экономике", - сказал Куса.

В случае выхода Великой Британии из Евросоюза без соглашения, на выборах в Европейский парламент могут победить евроскептики и национал-популисты, отметил эксперт по международной политике.

"Если они [евроскептики и национал-популисты, - Ред.] будут доминировать в Европарламенте, это будет угрожать целостности ЕС в том виде, в котором он сейчас существует - это нам невыгодно, поскольку мы направляемся в ЕС", - добавил он.

Куса также подчеркнул, что экономический удар по Евросоюзу ослабит единство его стран-членов, от которого зависит санкционная политика ЕС против России.

"Чем больше будет страдать Евросоюз и погружаться во внутриэкономические и социальные проблемы (в том числе из-за негативного эффекта Brexit'а, например), тем меньше внимания он будет предоставлять вопросам Украины, противостояния Украины с Россией, сохранения санкционной политики", - резюмировал Куса.

15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Теперь у премьер-министра Британии Терезы Мэй есть три дня, чтобы представить парламенту план Б. Не исключена ситуация, что Британия выйдет из ЕС без заключения сделки, проведет повторный референдум, вернется к переговорам с ЕС или проведет внеочередные всеобщие выборы.

Мэй может попытаться провести свою сделку еще раз спустя несколько дней. За это время, она возможно получит ряд уступок от ЕС. Парламентариев может склонить в пользу сделки резкая реакция финансовых рынков на неудачное голосование.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по Brexit "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Британии из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Радио НВ Brexit Евросоюз Великобритания

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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