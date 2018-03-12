Почему Украине предоставили статус аспиранта НАТО и что он означает

9 марта на сайте НАТО появилась информация о предоставлении Украине статус страны-аспиранта - официальном признании стремления Украины получить полноценное членство в Альянсе.

НВ рассказывает, что означает этот статус, и почему его можно считать дипломатической победой.

Что означает статус аспиранта НАТО

Статус аспиранта НАТО означает, что Альянс официально признал стремление Украины стать его членом.

Предоставление статуса аспиранта важно тем, что без него было невозможно дальнейшее сближение Украины с НАТО, в частности, Предоставление плана действий относительно членства в Альянсе. Без этого статуса невозможен и запуск Интенсифицированного диалога – обсуждения со страной-партнером реформ, направленных на потенциальное членство.

"На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина", – говорится сейчас на сайте НАТО.

До этого в течение четырех лет Альянс отказывался признавать это стремление, ссылаясь на позицию украинских властей при беглом экс-президенте Викторе Януковиче. По данным Европейской правды Украина с 2014 года несколько раз просила руководителей Альянса "хотя бы убрать неправду с сайта". В частности, президент Украины Петр Порошенко месяц назад лично просил об этом генсека НАТО Йенса Столтенберга, но безрезультатно.

Переломный момент наступил 9 марта, после встречи вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер. В результате проведенных переговоров Альянс согласился признать заявленным стремлением решение Верховной Рады от 8 июня 2017 года, обозначающее членство в НАТО одной из стратегических целей развития страны.

Комментируя предоставление Украине статуса аспиранта Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что "от признания амбиций – до членства долгий путь". Но, по ее мнению, Украина может пройти этот путь, если будет целенаправленно меняться "в соответствии с демократическими, социальными, экономическими, политическими и, конечно, военными принципами и подходами НАТО".

Чем закончилось предыдущее предоставление Украине статуса аспиранта НАТО

Украина уже была аспирантом НАТО и три года вела Интенсифицированный диалог о членстве в Альянсе. В 2008 году Киев даже рассчитывал на получение Плана действий относительно членства на саммите НАТО в Бухаресте.

Однако тогда в итоговом заявлении саммита приняли решение предоставить Украине этот план позже, лишь задекларировав перспективу членства в НАТО Украины и Грузии.

Но эти шаги "отменило" президентство Януковича. В 2010 году официальный Киев вычеркнул из всех документов упоминание о членстве в НАТО, а Рада одобрила закон, который объявлял о "внеблоковом статусе" Украины. После этого Украина потеряла статус аспиранта НАТО.

После Революции Достоинства, в декабре 2014 года, Украина проинформировала Брюссель, что отказывается от внеблоковости, а Йенс Столтенберг в ответ подтвердил, что решение, принятое в Бухаресте, остается действующим и Украина будет членом НАТО. Но статус аспиранта Украине не возвращали еще три года, несмотря на утвержденную в 2016 году стратегию нацбезопасности и принятый в 2017 году закон о признании членства в НАТО стратегической целью.

Это связано с тем, что несколько государств-членов НАТО боятся запускать процесс политического сближения с Украиной. Поэтому возвращение Украине статуса аспиранта не означает даже автоматического возобновления Интенсифицированного диалога о перспективах ее членства в Альянсе.

Стоит отметить, что всего через два дня после возвращения Украине статуса аспиранта НАТО представитель Альянса заявил, что его политика в отношении Украины не изменилась.

"Политика НАТО остается такой же. Изменилась политика Украины, и это отражено на сайте", - сказал он.

А специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, комментируя вопрос предоставления Плана действий по членству в НАТО, заявил, что на сегодняшний день Украина и Грузия не готовы к вступлению в НАТО.

"Вам нужно было сделать много работы, и сейчас для обеих стран много еще остается сделать", - заявил он.

Что нужно, чтобы Украина стала членом НАТО

После возобновления статуса Украины как аспиранта НАТО следующим шагом должно стать возобновление Интенсифицированного диалога, остановленного во времена президентства Януковича.

Хотя формально никаких дополнительных условий для его возобновления нет, с этим решением должны согласиться все страны-члены НАТО.

Следующим этапом является получение Плана действий относительно членства в НАТО, после чего страна станет кандидатом в члены Альянса.

Комментируя предоставление Украине статуса аспиранта НАТО, президент Петр Порошенко назвал План действий относительно членства Украины в Альянсе "следующей амбицией".

Порошенко также направил письмо с соответствующей просьбой генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко рассказал СМИ о письме: "мы хотим, чтобы нам предоставили План действий относительно членства в Альянсе, если и когда союзники будут готовы к такому шагу".

В нем также говорится о желании Украины провести заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне во время саммита НАТО в июле 2018 года.

"Президент рассчитывает на встречу с коллегами, чтобы обсудить с ними критически важные для государства вопросы, в частности, проведение реформ с целью приближения к НАТО и ЕС, противостояние российской агрессии – мы хотели бы увидеть, что поддержка Украины не уменьшается ", – сообщил Пристайко.

Кроме того, в письме отмечается важность включения Киева в Программу расширенного партнерства.

Так как предоставление Плана действий относительно членства в Альянсе не предоставляет кандидату гарантий безопасности, конфликт с Россией не является однозначным препятствием для его получения. Главными условиями этого являются поддержка членов НАТО и продолжение реальных реформ сектора безопасности в Украине.

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко в эфире Радио НВ рассказала, что Украина должна сначала получить статус партнера НАТО с расширенными возможностями, а уже потом План действий относительно членства.

Она также сообщила, что до саммита НАТО в июле 2018 года планируется утверждение ряда законодательных инициатив.

"Прежде всего, это закон о нацбезопасности, который представлен президентом, но требует доработки, закон о реформе Службы безопасности. Также нужна прозрачность бюджетного планирования в Министерстве обороны, Генштабе, распределение функций между ними. Уже с 2019 года у нас должен быть гражданский министр обороны", – перечислила Гопко.

Однако даже предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО и его выполнение не гарантируют приглашения в Альянс. Так, Македония, выполнившая все условия своего Плана более 10 лет назад, все еще остается кандидатом в члены НАТО из-за вето Греции. Для Украины подобным препятствием могут стать проблемы в двусторонних отношениях с любым членом НАТО, например с Венгрией, которая из-за языковой нормы украинского закона об образовании уже наложила вето на созыв заседания комиссии НАТО-Украина, которое было запланировано на 6 декабря 2017 года.

Еще одним препятствием приглашению в члены НАТО для Украины может стать продолжение российско-украинского конфликта на Донбассе.

Как украинцы относятся к вступлению в НАТО

Согласно результатам опроса социологической группы Рейтинг, обнародованных в феврале 2018 года, вступление в НАТО поддержали бы 43% украинцев. 34% опрошенных выступили против вступления в Североатлантический альянс, а каждый десятый не принял бы участие в голосовании.

Больше всего сторонников вступления Украины в НАТО в Ивано-Франковской (87%), Львовской (73%) и Тернопольской (71%) областях. Самый низкий уровень поддержки в Донецкой (против 56%), Одесской (против 59%) и Харьковской (против 60%) областях.

Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года. Было опрошено 30 тысяч респондентов во всех областях Украины.

В декабре 2017 года Порошенко заявлял, что в обозримом будущем будут проведены референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.

НВ