Встреча на тот момент министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Китая Ван И в Гуанчжоу, 24 июля 2024 года (Фото: mfa.gov.ua)

Эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону аналитического центра AdAstra Антон Ганоцкий в интервью Radio NV объяснил, почему Украина не может идти на полную конфронтацию с Китаем, несмотря на его тесное сотрудничество с Россией.

«Я бы сказал, что сейчас прохладные отношения. Но, как вы отметили, экономический фактор все же еще влияет и Украина не может идти на какую-то полную конфронтацию с Пекином из-за того, что есть довольно серьезная экономическая зависимость от китайского импорта. Она играет свою роль и, к сожалению, наши западные партнеры не могут как-то это наверстать, потому что они тоже довольно сильно зависят от китайских товаров», — заявил Ганоцкий в эфире Radio NV.

Эксперт отметил, что отношения Украины с Китаем находятся на низком уровне не только из-за задержания китайских шпионов, которые пытались похитить данные о ракете Нептун, но и из-за китайских наемников, которые воюют на стороне России.

«Я думаю, что без разрешения китайских спецслужб они бы не служили в российской армии, это 100%», — констатировал Ганоцкий.

Он напомнил, что в последние годы украинские власти активно пыталась восстановить отношения с Китаем, а Дмитрий Кулеба, который на тот момент был министром иностранных дел, совершил визит в Китай, пытаясь убедить его заставить Россию изменить подход к войне против Украины.

Задержание китайских агентов, которые пытались похитить данные о ракете Нептун

9 июля СБУ сообщила, что задержала в Киеве двух граждан Китая, которые пытались вывезти из Украины секретные данные об украинской ракете Нептун.

Один из подозреваемых — бывший студент одного из киевских технических вузов, которого в 2023 году отчислили за академическую неуспеваемость, после чего он остался в Киеве. По данным СБУ, он пытался завербовать украинца, который имеет доступ к разработкам оружия. Другой шпион — его отец, который постоянно проживал в КНР, но периодически наведывался в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.

СБУ рассказала, что контрразведка разоблачила экс-студента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержала «на горячем» во время передачи ему тайных документов. После задержания его отца у них изъяли телефоны с доказательствами шпионской деятельности.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Участие граждан Китая в войне против Украины — что известно

8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Пленные 1991 и 1998 года рождения. Всего, по словам Зеленского, Украине известно как минимум о 155 гражданах КНР в составе армии страны-агрессора. Он рассказал, что россияне вербуют китайцев через соцсети, а официальный Пекин знал об их участии в войне.

В МИД Китая отреагировали на сообщения о пленных и заявили, что КНР сотрудничает с Украиной для проверки информации. Позже официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не участвует в боевых действиях и хочет мирного урегулирования в войне России против Украины.

11 апреля российское издание Важные истории идентифицировало 51 гражданина Китая, который прошел вербовку в российскую армию за год.

12 апреля агентство Reuters сообщило, что на стороне России против Украины воюют около 200 китайских наемников.