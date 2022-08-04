Почему Украина отказалась от идеи получить статус особого патнера США — ответ Рахманина

4 августа, 18:13
По словам нардепа Сергея Рахманина, США не хотели предоставлять Украине «статус особого партнера вне НАТО» (Фото:gur.gov.ua)

По словам нардепа Сергея Рахманина, США не хотели предоставлять Украине «статус особого партнера вне НАТО» (Фото:gur.gov.ua)

Сергей Рахманин, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, рассказал Радио НВ, почему на самом деле Украина отказалась от идеи получить «cтатус особого партнера США».

Получение статуса «особого партнера Соединенных Штатов вне НАТО» рассматривалось достаточно серьезно и активно проговаривалось на двустороннем украинско-американском уровне, пояснил Рахманин в эфире Радио НВ.

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По его словам, Украина отказалась от этой идеи не потому, что это могло бы помешать ее вступлению в НАТО, а потому, что против были США.

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«Cами Соединенные Штаты очень вежливо, очень аккуратно, очень вежливо попросили нас не педалировать эту тему, намекнув на то, что рассчитывать на это мы не можем. А если мы будем настаивать, это может сказаться на отношениях между нашими двумя странами. Поэтому, в принципе, это было вынужденное отступление и я не думаю, что в ближайшее время эта тема имеет перспективы, к сожалению. Хотя это было бы очень хорошо», — сказал нардеп.

8 сентября 2021 года Рада отказалась просить у США статус основного союзника США вне НАТО.

За проект соответствующего постановления на внеочередном заседании парламента в среду, 8 сентября, проголосовали 24 народных депутата. Нужно было не менее 266 голосов.

Автор документа — народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко. По его мнению, статус основного союзника США вне НАТО стал бы ответом на нарушение Россией действующих международных законодательных актов безопасности, которое угрожает всему миру.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   НАТО Украина-США Сергей Рахманин Радио НВ

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