Советский Союз 2.0. Почему Украина стала одной из главных целей путинской стратегии — объясняет Сенцов 12 сентября, 20:16 Украинский военный разрывает российский флаг в Казачьей Лопани Харьковской области (Фото:Facebook/Vyacheslav Zadorenko via REUTERS)

Украинский кинорежиссер, а теперь боец ВСУ Олег Сенцов в интервью Радио НВ объяснил, почему Украина стала одной из главных целей путинской стратегии.

«Путин строил новую империю. Он строил изначально Советский Союз 2.0. Советский Союз 2.0 — это не только Украина, Молдова, Грузия, страны Прибалтики, возможно, Польша, Финляндия, возможно, дальше. Если империя не расширяется, она погибает. На этом построен весь процесс захвата и порабощения новых земель», — сказал Сенцов Радио НВ.

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Он подчеркнул, что Украина одна из главных целей в этой стратегии.

«Почему? Потому что, во-первых, большая. Во-вторых, когда есть Украина с Россией, это уже как Советский Союз почти. Белоруссия уже у них есть. И потому это была одна из ключевых целей в рамках вообще этой концепции — это одно», — объяснил украинский режиссер.

Еще одной причиной вторжения Сенцов назвал то, что Украина начала двигаться в сторону ЕС и европейских ценностей.

«Это был очень плохой пример для путинской России. Если Украина, у которой нет таких запасов, будет успешной, а Россия будет продолжать жить в этих куриных домах, где нет горячей воды и туалетов в доме, — это пошатнет их власть. Они хотели уничтожить Украину как проект, который как антироссия», — сказал он.

По мнению специалиста в области проблем международной безопасности Юрия Федорова Россия терпит в войне против Украины политическое поражение и не достигает своих целей.

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