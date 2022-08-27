Тождественные плацдармы. Почему Украина имеет такое же право бить по Беларуси, как и по Крыму — Безсмертный 27 августа, 09:21 Безсмертный был послом Украины в Беларуси в 2010—2011 годах (Фото:Роман Безсмертний / Facebook)

С точки зрения России и Крымский полуостров, и Беларусь являются не более чем плацдармами, с которых агрессор в перспективе готовится атаковать Европу. Об этом в своей колонке пишет бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный.



«Эти плацдармы объединяет только одно — их объектом атаки, в зависимости от ситуации, определена Украина. Во всем остальном они расходятся по задачам. Потому что для плацдарма в Беларуси объект атаки — это англо-саксонский регион, скандинавский регион, Северная Европа, а для плацдарма в Крыму — Балканы, Южная Европа, Средиземноморье», — убежден дипломат.

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Идею, что ВСУ сначала должны выйти на северо-восточную границу, а затем решать вопрос с Беларусью, он считает ошибочной.

«Крым и Беларусь как плацдармы с украинской стороны должны иметь тождественную оценку. И для того, чтобы облегчить способы и методы поражения Кремля, нужно поставить точку по Крыму и по Беларуси. То, как сейчас развивается ситуация вокруг Крыма, только подтверждает правильность этой позиции», — отметил он, напомнив, что по полуострову пока нанесены только «пробные удары».

По мнению Безсмертного, есть много общего между самоназванными руководителями этих подчиненных Москве территорий — Сергеем Аксеновым и Александром Лукашенко: у них одинаковые схемы работы и задачи, которые ставятся Кремлем.

«Беларусь на сегодняшний день находится фактически в тождественном Крыму статусе. Формально это государство, которое находится в состоянии войны с Украиной с точки зрения международного права. Поэтому Украина имеет право по отношению к Беларуси действовать так же, как действует по Крыму — наносить удары по точкам, аэродромам, которые сейчас применяются как военные объекты инфраструктуры для атаки по целям в Украине», — написал автор.

Растягивание во времени российско-украинской войны приведет к тому, что она перерастет в региональную, а затем в континентальную и глобальную, и тогда РФ использует против Северной Европы ракетные комплексы и системы ПВО, размещенные в Беларуси, считает экс-посол. По его словам, удары по белорусским базам, откуда идут атаки по Украине, будут ответом на агрессию и выведут Беларусь из войны.

Судя по тому, что сделано в Крыму, в украинском военно-политическом руководстве есть люди, понимающие предназначение и «белорусского плацдарма», предположил Бессмертный.

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