Геополитический покер Эрдогана. Почему Турция, поддерживая Украину, углубляет экономические связи с Россией и, собственно, к чему это ведет 11 августа, 19:26 Эксклюзив НВ Президент Турции Реджеп Эрдоган не спешит занимать откровенно пронатовскую, проукраинскую либо пророссийскую позицию, отмечают эксперты (Фото:Коллаж НВ)

Балансируя между проукраински настроенным Западом и все еще состоятельной Россией президент Турции Реджеп Эрдоган спасает экономику своей страны, а также собственный рейтинг. Ведь в Турции скоро выборы, напоминают западные СМИ.

Лидер Турции Реджеп Эрдоган ведет рискованную двойную игру: с одной стороны, осуждает российское вторжение и выполняет роль посредника в возобновлении зернового экспорта из Украины, с другой стороны, отказывается поддержать западные санкции против страны-агрессора и углубляет экономическое сотрудничество с РФ, формулирует британская газета Financial Times . По мнению издания, более тесное сотрудничество президента Турции с Москвой, которая ищет возможности миновать западные санкции, может спровоцировать ответ со стороны США.

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Анкара и Москва имеют разные интересы в сирийском конфликте, а турецкие дроны Bayraktar помогают украинцам уничтожать силы российских захватчиков. Но при этом Турция не вводит против России санкции, продолжает покупать российские нефть и газ и сохраняет открытым небо для коммерческих самолетов РФ, чтобы поддерживать приток российских туристов. По мнению западных СМИ, к таким шагам Турцию толкает не лучшее состояние собственной экономики, в то время как Россия остается для нее крайне привлекательным рынком.

5 августа Эрдоган встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи. По итогам четырехчасовых переговоров лидеры стран обнародовали совместное заявление, в котором анонсировали расширение торговых и энергетических связей и углубление сотрудничества в таких секторах как транспорт, промышленность, финансы и строительство. Известно также, что Турция согласилась платить за газ частично в рублях.

О более тесной кооперации двух стран заговорили и бизнесмены. Так, Четин Течделиоглу, председатель правления Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов (IDDMIB), на днях заявил, что турецкий бизнес готов помочь России продавать свой металл в ЕС, пишет Reuters . Западные санкции дали шанс турецкому металлургическому сектору послужить «складом и мостиком» между европейскими поставщиками и российскими покупателями металла, заметил он.

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