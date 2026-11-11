Шамшур назвал вероятную причину, по которой Трамп выполняет прихоти Путина

11 ноября, 20:02
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Дональд Трамп хочет реализовывать выгодные проекты с Россией после завершения президентского срока, а Кремль ставит ему условия, считает Олег Шамшур (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Дональд Трамп хочет реализовывать выгодные проекты с Россией после завершения президентского срока, а Кремль ставит ему условия, считает Олег Шамшур (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Бывший посол в США и Франции Олег Шамшур в интервью Radio NV назвал вероятную причину, по которой президент США Дональд Трамп исполняет прихоти российского диктатора Владимира Путина.

«То, что мы видели в Абу-Даби, это предсказуемо. И, к сожалению, все это происходит абсолютно под российскую партитуру, согласно российскому черновику. То есть надо констатировать: [российский диктатор Владимир] Путин и его компания верно, исходя из их интересов, разыграли трамповскую партию. И таким образом мы уже видим, что на этих консультациях, явно не переговорах, уже и вопрос об архитектуре безопасности — то, что хотел Путин. То есть, такое добавление ультиматума странам НАТО, который выдвинул Путин до начала агрессии, и, соответственно, капитуляционные условия в отношении Украины», — заявил Шамшур, комментируя в эфире Radio NV трехсторонние переговоры в ОАЭ.

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Он назвал «абсолютно путинским сценарием» разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе, которую российский диктатор представляет как вывод войск НАТО из стран, которые расположены недалеко или граничат с Россией, что является «ревизией результатов холодной войны», и подчеркнул, что утверждение, что гарантии безопасности для Украины должны быть приняты для России, является «абсурдом».

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«Последнее, что хотел бы сказать. Конечно, многих интересует, почему Трамп идет на это, даже идет на очевидные репутационные потери. Он выглядит, как человек, выполняющий прихоти Путина и является в в определенной мере его подавателем, как говорится, патронов. У каждого может быть свое мнение. Мне кажется, что для Трампа сейчас, особенно учитывая, что он вступает в стадию окончания своего мандата и уже не будет баллотироваться, по крайней мере, не сможет, он сейчас и его [окружение] все больше думают, а что потом. А потом один из замыслов — это построение светлого будущего с Россией через реализацию очень выгодных проектов», — отметил дипломат.

Шамшур назвал «очевидным», что россияне сказали Трампу, что если он хочет быть частью проектов сотрудничества с Россией, то должен принять меры по реализации российских планов по Украине и Европе.

«Потому что уже отмечали, что для Трампа, его антуража и бизнесменов, его клана, Россия — это как Эльдорадо, как это представляли западные бизнесмены в конце 80-х — начале 90-х годов, где можно реализовать проекты, которые дают быстрое и понятное обогащение. Очевидно, в голове Трампа, его сына и всех других есть такие представления. И именно этим я могу объяснить такой резкий вираж в сторону России, которую мы сейчас видим», — сказал дипломат.

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https://www.youtube.com/watch?v=tQxYIQlJNSk

Переговоры в Абу-Даби — главное

11 ноября в Абу-Даби завершился второй день переговоров с участием Украины, страны-агрессора России и США. Telegram-канал Astra, анализируя сообщения в российских СМИ, написал, что переговоры Украина — США — РФ продолжались около полутора часов. Встреча стала самой короткой в ​​2026 году.

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В первый день переговоров, 10 ноября, они продлились 4,5 часа с учетом 40-минутного перерыва. Известно, что в состав украинской делегации входят глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, заместитель руководителя ОПУ Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавляет помощник Владимира Путина Владимир Мединский. В ее состав также впервые вошел заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. США представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По данным СМИ, 10 ноября стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны. Президент Владимир Зеленский также сообщил, что во время переговоров обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500». Институт изучения войны отмечал, что Кремль пытается сосредоточить текущие переговоры на существенных изменениях европейской архитектуры безопасности, что де-факто является попыткой возродить ультиматумы РФ 2021 года о сокращении присутствия НАТО в Европе.

10 ноября издание The Economist сообщило, что американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей для завершения войны России против Украины. Это позволило бы России формально заявить о «полном контроле» над Донецкой и Луганской областями, на которые она претендует, но без фактической передачи оккупантам украинских городов, контролируемых Силами обороны Украины.

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По данным The Telegraph, Украина отклонила это предложение. В то же время, украинский источник, приближенный к переговорам, сообщил изданию, что «делегация Украины никогда не обсуждала никаких уступок относительно каких-либо территорий, которые оккупирует Россия».

Специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что вместе со своим коллегой Стивом Уиткоффом после переговоров в ОАЭ в четверг, 12 ноября, отправится в Москву. После визита в Москву состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Переговоры с Россией Дональд Трамп Война России против Украины Radio NV переговоры с США

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