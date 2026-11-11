Шамшур назвал вероятную причину, по которой Трамп выполняет прихоти Путина

«То, что мы видели в Абу-Даби, это предсказуемо. И, к сожалению, все это происходит абсолютно под российскую партитуру, согласно российскому черновику. То есть надо констатировать: [российский диктатор Владимир] Путин и его компания верно, исходя из их интересов, разыграли трамповскую партию. И таким образом мы уже видим, что на этих консультациях, явно не переговорах, уже и вопрос об архитектуре безопасности — то, что хотел Путин. То есть, такое добавление ультиматума странам НАТО, который выдвинул Путин до начала агрессии, и, соответственно, капитуляционные условия в отношении Украины», — заявил Шамшур, комментируя в эфире Radio NV трехсторонние переговоры в ОАЭ.

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Он назвал «абсолютно путинским сценарием» разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе, которую российский диктатор представляет как вывод войск НАТО из стран, которые расположены недалеко или граничат с Россией, что является «ревизией результатов холодной войны», и подчеркнул, что утверждение, что гарантии безопасности для Украины должны быть приняты для России, является «абсурдом».

«Последнее, что хотел бы сказать. Конечно, многих интересует, почему Трамп идет на это, даже идет на очевидные репутационные потери. Он выглядит, как человек, выполняющий прихоти Путина и является в в определенной мере его подавателем, как говорится, патронов. У каждого может быть свое мнение. Мне кажется, что для Трампа сейчас, особенно учитывая, что он вступает в стадию окончания своего мандата и уже не будет баллотироваться, по крайней мере, не сможет, он сейчас и его [окружение] все больше думают, а что потом. А потом один из замыслов — это построение светлого будущего с Россией через реализацию очень выгодных проектов», — отметил дипломат.

Шамшур назвал «очевидным», что россияне сказали Трампу, что если он хочет быть частью проектов сотрудничества с Россией, то должен принять меры по реализации российских планов по Украине и Европе.

«Потому что уже отмечали, что для Трампа, его антуража и бизнесменов, его клана, Россия — это как Эльдорадо, как это представляли западные бизнесмены в конце 80-х — начале 90-х годов, где можно реализовать проекты, которые дают быстрое и понятное обогащение. Очевидно, в голове Трампа, его сына и всех других есть такие представления. И именно этим я могу объяснить такой резкий вираж в сторону России, которую мы сейчас видим», — сказал дипломат.

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Переговоры в Абу-Даби — главное

11 ноября в Абу-Даби завершился второй день переговоров с участием Украины, страны-агрессора России и США. Telegram-канал Astra, анализируя сообщения в российских СМИ, написал, что переговоры Украина — США — РФ продолжались около полутора часов. Встреча стала самой короткой в ​​2026 году.

В первый день переговоров, 10 ноября, они продлились 4,5 часа с учетом 40-минутного перерыва. Известно, что в состав украинской делегации входят глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, заместитель руководителя ОПУ Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавляет помощник Владимира Путина Владимир Мединский. В ее состав также впервые вошел заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. США представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По данным СМИ, 10 ноября стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны. Президент Владимир Зеленский также сообщил, что во время переговоров обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500». Институт изучения войны отмечал, что Кремль пытается сосредоточить текущие переговоры на существенных изменениях европейской архитектуры безопасности, что де-факто является попыткой возродить ультиматумы РФ 2021 года о сокращении присутствия НАТО в Европе.

10 ноября издание The Economist сообщило, что американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей для завершения войны России против Украины. Это позволило бы России формально заявить о «полном контроле» над Донецкой и Луганской областями, на которые она претендует, но без фактической передачи оккупантам украинских городов, контролируемых Силами обороны Украины.

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По данным The Telegraph, Украина отклонила это предложение. В то же время, украинский источник, приближенный к переговорам, сообщил изданию, что «делегация Украины никогда не обсуждала никаких уступок относительно каких-либо территорий, которые оккупирует Россия».

Специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что вместе со своим коллегой Стивом Уиткоффом после переговоров в ОАЭ в четверг, 12 ноября, отправится в Москву. После визита в Москву состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.