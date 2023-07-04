«Исправные танки гниют в Аризоне». Британский экс-разведчик об ошибках Вашингтона и его «патологических» страхах 4 июля, 11:34 NV Премиум Американские танки Abrams (Фото:Мариуш Блащак/Twitter)

Соединенные Штаты не предоставляют всей возможной военной помощи Киеву из-за страха эскалации со стороны России, а зря, подчеркивает в интервью NV экс-разведчик Фрэнк Ледвидж.

Сегодня на военных складах США хранятся сотни танков и другого вооружения, которое никогда не будет использовано в американских операциях — например, на Тайване или в Тихом океане, утверждает Фрэнк Ледвидж, в прошлом офицер британской военной разведки, а ныне преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете.

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«Многие танки были вывезены с Тихоокеанского театра, и теперь они стоят на хранении — идеально исправные, очень эффективные, и невостребованные, — говорит он. — Они простоят в аризонской пустыне тысячу лет, там и сгниют».

Между тем, Украине нужно абсолютно все вооружение, которое может предоставить Запад. Но американцы «патологически боятся эскалации», и поэтому не предоставляют всю возможную военную помощь. По убеждению Ледвиджа, Россия, несмотря на все свои угрозы, не применит ядерное оружие в ответ на передачу Киеву 500 американских танков. А если россияне решатся пойти на обострение против США, то понесут огромные потери.

«Они потеряют Черноморский флот, потеряют Калининград. Если им очень повезет, возможно им позволят сохранить авиацию, — рассуждает экс-разведчик, — Так что россияне ничего не могут сделать. Эскалации против США не будет, ведь россияне — не самоубийцы».

Он называет большой политической проблемой иллюзию эскалации, которая до сих пор существует в США. И с приближением президентских выборов ситуация будет ухудшаться. «Таким образом, у вас есть год», — предупреждает он.

Президент Джо Байден неоднократно повторял, что его страна «будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», но в Вашингтоне никогда не объясняли, в какой точке будут считать свое обещание выполненным. Вместо нынешнего заверения Соединенные Штаты должны выразить решительную поддержку победе Украины, подчеркивает Ледвидж.

«Хотелось бы услышать от президента Байдена такие слова: «Мы хотим, чтобы Украина победила, и мы дадим им все необходимое для этого», — формулирует он.