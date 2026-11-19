Политик, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Безсмертный в интервью Radio NV объяснил, почему НАТО не будет проводить саммит в 2027 году.

«Трамп очень не любит европейцев. Он мечтает о том, чтобы Соединенные Штаты вышли из НАТО. В 2027 году саммит НАТО не будут проводить, потому что все понимают — если Трамп там появится, это будет последний саммит НАТО с Соединенными Штатами Америки. Поэтому даже саммит, очевидно, что проведут только в 2029 году, когда Трампа уже как президента не будет», — рассказал Безсмертный в эфире Radio NV.

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Отмена саммита НАТО в 2027 году

15 ноября агентство AP сообщило, что на фоне напряженности внутри НАТО, связанной с расходами на оборону, ситуацией вокруг Ирана и войной в Украине, Альянс сокращает число встреч высокого уровня и не будет проводить саммит лидеров в Албании в следующем году, как планировалось ранее.

Также в статье отмечалось, что хотя обычно министры обороны стран НАТО проводят встречи в октябре, в прошлом месяце таких переговоров не состоялось. Также встреча на уровне министров не намечена на октябрь 2027 года.

У министров иностранных дел стран Альянса на следующий год предусмотрена только одна встреча вместо двух — в рамках того, что в НАТО называют «пакетом реорганизации».

AP обратило внимание на то, что с момента вступления в должности министр обороны США Пит Хегсет и государственный секретарь Марко Рубио уже пропускали встречи НАТО или оставляли их до завершения переговоров. Кроме того, Хегсет использовал встречи министров обороны для того, чтобы критиковать европейских союзников и Канаду или, напротив, пытаться склонить их на свою сторону.

Албания была определена местом проведения саммита в 2025 году, однако впоследствии это убрали из декларации, принятой на июльском саммите в Анкаре, отмечается в статье. Некоторые союзники считают, что Албания тратит недостаточно средств на оборону, и потому не желали «вознаграждать» страну проведением масштабного мероприятия НАТО, объясняет издание.