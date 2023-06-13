«Возможно через несколько лет». Почему Берн до сих пор не дал разрешение на передачу оружия Украине — разговор с членом швейцарского парламента 13 июня, 07:23 NV Премиум Солдаты швейцарской армии перед церемонией в городе Беллинцон, июнь 2022 года (Фото:Arnd Wiegmann / REUTERS)

Война в Украине заставила Швейцарию пересмотреть свой 200-летний нейтралитет и присоединиться к санкциям ЕС против России. Но помогать Украине оружием и конфискованными активами россиян здесь не готовы. Причины в интервью NV объяснил депутат Мартин Боймле.

В последние недели в швейцарском парламенте все чаще говорят об Украине. Сначала 1 июня нижняя палата парламента (Национальный совет) отклонила законопроект, который позволил бы третьим государствам передавать Украине швейцарское оружие. Еще через неделю верхняя палата (Совет кантонов) приняла поправку к закону, которая наоборот позволяет реэкспорт оружия в Украину. А 8 июня нижняя палата парламента неожиданно отклонила план поддержки Украины на сумму 5 млрд евро в течение следующих пяти-десяти лет.

Видео дня

Сейчас в Швейцарии действует закон, запрещающий поставлять отечественное вооружение воюющим странам — даже на условиях реэкспорта. Однако швейцарское оружие — в первую очередь БТР Piranha III, 35-мм боеприпасы для самоходных зенитных установок Gepard и другие наименования с компонентами швейцарского производства, — сегодня крайне необходимо Украине.

Депутат Национального совета Мартин Боймле просто объясняет позицию своей страны: так работает швейцарская демократия. Депутаты обсуждают много идей, изменения в законы могут приниматься годами, а принятое парламентом решение к тому же может быть вынесено на народный референдум.

Сам он считает, что вместо военной помощи, которая вызывает много споров и потребует немало времени на согласование, его страна должна усилить другие направления поддержки Украины, по которым существует согласие.