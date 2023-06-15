Речь идет о 8 млрд евро. Почему Берн не отдаст Украине замороженные деньги российских олигархов — швейцарский политик 15 июня, 10:57 NV Премиум Здание швейцарского парламента в Берне (Фото:© Sergio_Casciaro/Pixabay)

Несмотря на свой 200-летний нейтралитет Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России и заморозила активы приближенных к Путину лиц. Почему Украина вряд ли получит их в качестве репараций, NV рассказал парламентарий Мартин Боймле.

Конфисковать в пользу Украины замороженные деньги подсанкционных россиян Швейцария не планирует, утверждает Мартин Боймле, депутат нижней палаты парламента, сопрезидент депутатской группы Швейцария-Украина. «Забирать средства у частных лиц (в том числе те, что сейчас заблокированы), по моему мнению, неправильно; не этими деньгами мы должны помогать Украине, — говорит депутат в разговоре с NV. — Швейцария не может просто заявить: это грязные деньги, и поэтому мы их забираем и везем в Украину».

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Также нельзя вводить санкции против всех россиян, у которых есть счета в Швейцарии, только из-за того, что они имеют российский паспорт, подчеркивает Боймле. По его мнению, важно не потерять контакт с теми из них, кто не поддерживает Путина и, когда диктатор освободит президентское кресло, «сможет помочь построить в России новую систему».

В целом конфискация средств должна происходить законным путем, через суд, подчеркивает парламентарий. А подобные процессы, как известно, крайне длительные и могут занимать более 10 лет. Швейцария же должна помогать Украине максимально быстро и собственными средствами. А уже с наступлением мира может быть найден способ направления на восстановление Украины заблокированных государственных активов РФ.

«После окончания войны, когда переговоры помогут найти решение, можно рассматривать какое-то соглашение в отношении денег российского правительства. Но в отношении денег именно правительства, а не частных лиц», — подчеркивает Боймле.

Тем временем, после 24 февраля 2022 года Швейцария, которая считается финансовым раем для российских олигархов, присоединилась к санкциям Евросоюза против РФ. Тогда местные банки заморозили на своих счетах более 7,5 млрд швейцарских франков (7,7 млрд евро) активов, принадлежащих сотням лиц, связанных с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Для нашей нейтральной страны это был непростой, но необходимый шаг», — признает Боймле.

Хотя Берн десятилетиями не накладывал никаких санкций без мандата ООН, неспровоцированное нападение на Украину заставило швейцарские власти пересмотреть эту позицию. По словам парламентария, его страна не могла поступить иначе в ситуации, когда одна из стран-членов ООН, имеющая право вето в Совете безопасности, применила агрессию против другой страны.

Общая сумма российских активов в Швейцарии, по разным оценкам, достигает 200 млрд швейцарских франков. Однако местные власти предпочитают действовать осторожно и блокируют активы только лиц, связанных с Кремлем.

Вместе с тем, с начала полномасштабного российского вторжения 8,7-миллионная Швейцария одобрила предоставление Украине трех пакетов гуманитарной помощи на общую сумму более 1,8 млрд евро и приняла более 60 тыс. украинских беженцев. Однако Берн до сих пор возражает против поставок Украине вооружения и боеприпасов швейцарского производства, ссылаясь на закрепленный в действующем законодательстве запрет передавать оружие воюющим странам.