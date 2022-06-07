«Немцы не хотят оголять Бундесвер». Берлин медленно передает оружие Киеву, потому что боится ответа РФ больше других — интервью 7 июня, 21:43 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц посещает немецкие войска в Пабраде, Литва, 7 июня 2022 года. (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Канцлера Германии Олафа Шольца критикуют за недостаточную военную помощь Украине не только иностранные партнеры или оппозиция, но и соратники из правящей коалиции.

Эксперт Рады внешней политики Украинская призма Мария Коваль-Гончар в интервью Радио НВ пыталась объяснить, с чем может быть связана такая неспешная поставка вооружения для борьбы с российской агрессией.

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— Западная пресса критикует Шольца за то, что он многое говорит о войне в Украине, но по сути ничего не делает. Есть ли у нас понимание, каковы причины такого поведения?

— Сказать, что и украинской, и европейской общественности или политикуму, наверное, кроме тех, кто непосредственно принимает решение, все понятно, — будет неправдой. Сказать, что Германия ничего не делает, — это было бы, наверное, преувеличением.

Если мы смотрим только на тяжелое вооружение, то пока не видим результатов, поскольку продолжаются учения. Уже заканчивается обучение на артиллерийских установках панцирная гаубица (Panzerhaubitze — ред.) 2000, которых нам должны дать аж (это я преувеличиваю, конечно) 12 штук — пять Нидерланды, семь Германия. Обучение длилось, по утверждению немецких медиа, 40 дней.

То же касается и самоходных зенитных установок Гепард, о которых мы слышали в СМИ. Продолжится обучение в июне — первой половине июля. Министр обороны Германии объявила, что где-то в середине июля мы можем увидеть их в Украине.

Но до этого, еще в марте, Украина получила все же большое количество легкого вооружения. Речь шла также и о боеприпасах, и о Стингерах, противотанковом вооружении, легких зенитных комплексах. Тот имидж, который создается в Украине по поводу того, что немцы не делают вообще ничего, немного преувеличен. Делают.

— Но даже издание Politiko пишет, что Украина не просила Гепарды, и они в том виде, в каком поставляются, не делают погоды. А то, о чем просили, либо не поставляется, либо поставляется спустя длительное время. Эффекта от этого очень мало.

— Я с вами абсолютно согласна, и с аналитиками из Politiko, которые также наблюдают за этой ситуацией. Я тоже видела, что Гепарды мы не просили. Мы просили БМП Мардер или танки Леопард.

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