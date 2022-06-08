Почему Шольц тормозит предоставление военной помощи Украине — объясняет эксперт по внешней политике

8 июня, 19:06
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Эксперт Мария Коваль-Гончар объясняет нежелание канцлера Германии Олафа Шольца поставлять вооружения Украине тем, что он принадлежит к политикам старшего поколения, старавшимся наладить отношения с Россией после Второй мировой войны (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Эксперт Мария Коваль-Гончар объясняет нежелание канцлера Германии Олафа Шольца поставлять вооружения Украине тем, что он принадлежит к политикам старшего поколения, старавшимся наладить отношения с Россией после Второй мировой войны (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Эксперт Рады внешней политики Украинская призма Мария Коваль-Гончар в интервью Радио НВ объяснила нежелание канцлера Германии Олафа Шольца предоставлять военную помощь Украине тем, что он принадлежит к немецким политикам старшего поколения.

«Очень долго потери восточноевропейских стран во Второй мировой войне у немцев характеризовались только россиянами. Германия преследовала политику приближения через торговлю. Отсюда мы и видим огромную экономическую зависимость в энергетическом смысле Германии от российских энергоносителей, всяческие попытки политически и общественно с ними сблизиться», — объяснила эксперт.

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По словам Коваль-Гончар, у части немецких политиков «все-таки в голове мантра сидит, что во Второй мировой войне немцы нанесли ущерб не украинцам и белорусам в основном, а также и россиянам», несмотря на то, что основная территория боевых действий была на территории Украины и Беларуси, а во Второй мировой войне погибли миллионы украинцев.

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«В немецком политикуме есть такое условное разделение на политиков старшего и младшего возраста. Старшего возраста — это Ангела Меркель, Олаф Шольц. И есть молодые политики — возраста 30−40 лет, не заставшие пика и расцвета немецко-российских отношений. Они просто знают, но эмоций это у них не вызывает. Эти люди более открыты к Украине, некоторые депутаты приезжали уже во Львов. Когда уже началась [полномасштабная] война, они совершили свои первые поездки, пытаясь своими глазами оценить, что здесь происходит», — объяснила она.

Коваль-Гончар считает возможным объяснением нежелания Шольца поставлять Украине вооружение то, что он принадлежит именно к политикам старшего возраста.

Также она отметила, что позиция Шольца может быть связана с нежеланием немцев снижать обороноспособность Бундесвера.

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По данным немецких СМИ, за последние девять недель правительство Олафа Шольца в Германии свело к минимуму поставки оружия в Украину.

Издание Welt am Sonntag сообщило, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две небольшие партии оружия. В середине мая Германия отправила 3 тысячи противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

28 мая посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что правительство Германии приняло окончательное решение о поставках тяжелого вооружения в Украину.

На фоне критики в адрес Шольца по поводу неоднозначной позиции Бундестаг 26 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Позже Шольц отверг критику и заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Киеву вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией. Однако критика в Бундестаге в его адрес продолжается.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Вооружение Украина-Германия Россия-Германия Российско-украинская война Радио НВ Олаф Шольц

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