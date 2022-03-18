«Деятель не уровня канцлера». Немецкий политолог назвал три причины, почему Шольц продолжает общаться с Путиным 18 марта, 18:31 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

«Отчасти он живет в ситуации, когда не можешь не доверять такому важному человеку, как Путин: если он что-то говорит, то, кажется, что-то такое есть. Во-вторых, он верит в то, что все могут со всеми договориться, а поскольку Шольц договаривается не за свой счет, а за счет Украины, то ему договариваться и не страшно. <...> В-третьих, очевидно, он человек не равный канцлеру. <...> Он политик городского совета Гамбурга. Со всем уважением к городскому администрированию, но он может столкнуться с коррупционным подрядчиком, с плохим асфальтом, но не с приходящим человеком, который хочет просто убить всех ваших друзей самым жестоким путем. Путина он не понимает, он совершенно не из его опыта», — убежден политолог.

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Накануне Шольц заявил, что россияне не несут ответственности за то, что президент РФ Владимир Путин развязал войну против Украины. Шольц осудил нападки на выходцев из России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ заявил, что так канцлер Германии оправдывает свою нерешительность в поддержке Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не может сейчас оценивать действия Германии и сделает это потом.

Еще 9 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию открыть глаза и увеличить помощь Украине.

Он призвал Берлин ввести еще более жесткие санкции против России, включая отказ от российских энергоносителей, отключение Сбербанка от SWIFT, замораживание корреспондентских счетов российских банков и компаний, запрет входа российских кораблей в европейские порты.

Также 17 марта Зеленский выступил перед Бундестагом. Он обратился к Шольцу, призвав помочь остановить полномасштабное вторжение России и «разрушить эту стену».



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