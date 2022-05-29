«Если не желают победы Путину». Почему Макрон и Шольц продолжают говорить с диктатором — немецкий политолог 29 мая, 15:45 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц у Бранденбургских ворот, освещенных цветами флага Украины (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Немецкий политолог Сергей Сумленный в эфире Радио НВ объяснил, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон продолжают звонить российскому диктатору Владимиру Путину.

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«Если уберем за скобки идею о том, что они просто желают победы Путину и делают то, о чем их Путин просит, то, думаю, что многие настаивающие на так называемом компромиссе делают это просто потому, что совершенно не способны понять логику конфликта. Они привыкли к тому, что конфликтов не бывает в Европе, в которых одна сторона хочет другую уничтожить. Они себе это не могут представить", — убежден политолог.

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По словам Сумленного, для таких политиков каждый конфликт является следствием какого-то недоразумения, поэтому его можно прекратить только тем, что начнется более активный диалог:

«Они не понимают, что эта война Путина произошла не потому, что с Россией слишком мало говорили, а наоборот — потому, что с Россией слишком много говорили, слишком много ей позволяли делать, и слишком толерантно относились к нарушениям международного права и к преступлений со стороны России».

Целью же Путина, продолжил политолог, есть уничтожение украинцев и Запада как конструкта безопасности и политического конструкта.

«Любое предложение диалога с Путиным – это фактически усиление его позиций. Этого они, очевидно, не понимают или не хотят понимать, потому что эта идея (переговоров, диалога — ред.) — это фундамент их политического сознания, их отношение к политическим процессам в мире», — добавил Сумленный.

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