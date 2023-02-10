«Рациональная позиция». Почему румыны не сбили российские ракеты — Сергей Фурса 10 февраля, 19:57 Сергей Фурса считает, что решение не сбивать российские ракеты правильно для Румынии (Фото:www_InfoTimisoara_ro / pixabay.com)

Во время сегодняшнего обстрела российские ракеты пролетели через воздушное пространство Румынии, а румыны на это никак не отреагировали. Такая их позиция рациональная и взрослая, пишет инвестиционный банкир Сергей Фурса в своей колонке для NV.

«Румыны действовали очень рационально и по-взрослому. Конечно, нам, украинцам, хотелось бы, чтобы они сбили эти ракеты. А заодно и корабли, с которых эти ракеты были выпущены, утопили. А потом еще всей авиацией НАТО нанесли удар по Москве. Но это наше желание. Которое основывается на нашем же рациональном желании воевать с московитами не самим. Но это только желание. И оно не должно накладываться на наше восприятие реальности», – пишет Фурса.

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По его словам, любой, кто принимает решение в Румынии, решил бы именно так, ведь ракеты не угрожали Румынии, чтобы сбить их пришлось бы тратить деньги налогоплательщиков и к тому же создавать риски, что обломки этих ракет нанесут вред кому-то в Румынии.

«Атаковать российские ракеты и повышать градус эскалации без угроз для страны? Глупо. Запад вполне естественно пытается не втянуть себя в войну. Потому что война никому не нужна. И если есть выбор, разумное решение всегда избегать войны. Это у украинцев нет выбора. А у румын он есть», — констатирует инвестиционный банкир.

Фурса добавил, что этот инцидент увеличивает шансы Украины на получение оружия, включая истребители. Также он подчеркнул, что позиция украинцев, которые высмеивают румын за то, что они не сбили российские ракеты, — инфантильная.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в ходе массированного удара РФ по Украине в пятницу, 10 февраля, в воздушном пространстве страны-члена НАТО Румынии и Молдовы зафиксировали российские ракеты. Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Силы обороны Украины имели возможность их сбить, но не сделали этого, понимая риски и угрозы населению иностранных государств.

В министерстве обороны Румынии не подтвердили эту информацию и заявили, что российская ракета пролетела в 35 км от их границы.

Минобороны Молдовы подтвердило пролет ракеты над воздушным пространством страны. Посла РФ в Кишиневе вызвали в МИД, чтобы выразить протест.