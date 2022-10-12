Почему Россию не выгоняют из Совбеза ООН — объясняет Сергей Кислица 12 октября, 16:27 Российская делегация в Совбезе ООН, 30 сентября (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью НВ рассказал, почему, по его мнению, Россию не выгоняют из Совбеза ООН.

Говоря в интервью НВ о призывах выгнать Россию из Совбеза ООН, Кислица отметил, что она заняла в нем место СССР «незаконно».

Он напомнил, что в создании ключевого органа ООН не было демократии, а скорее институционализированная сегрегация.

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Также дипломат высказал мнение, что, даже если бы Совет Безопасности принял решение, предписывающее России вывести войска из Украины, российский диктатор Владимир Путин не стал бы его выполнять.

«Вопрос не в вето, а в том, что на сегодняшний день мы имеем дело со страной, которая настолько не имеет ничего общего с правопорядком, что есть у них вето, нет у них вето — им глубоко по цимбалам на любые решения. И единственное, что останавливает весь мир от того, чтобы дать пинка России и выгнать ее из Совбеза — это, по моему мнению, ядерное оружие», — заявил Кислица.

Он добавил, что, несмотря на право вето и то, что некоторые страны постоянно воздерживаются на голосованиях по Украине, в Совбезе Россия изолирована — ни одна страна не сказала, что согласна с действиями России на территории Украины, хотя некоторые члены Совбеза экономически зависят от России.

В конце сентября сообщалось, что Конгресс США будет добиваться исключения РФ из Совбеза ООН.

В июне Кислица называл исключение страны-агрессора маловероятным, называя наличие в России ядерного оружия единственным отличием от ситуации с Лигой наций, исключившей из своих рядов СССР после его нападения на Финляндию.

В то же время, Кислица добавил, что это не означает, что он уверен в том, что российский диктатор Владимир Путин обязательно применит ядерное оружие, однако игнорировать такой риск не стоит.

