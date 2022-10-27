Россия попытается подставить Беларусь под ядерный удар Западу — военный эксперт Сунгуровский 27 октября, 18:39 Белоруссия остается плацдармом для атак российской армии на Украину (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook)

Если Россия перебросит ядерное оружие в Беларусь в рамках совместной группировки войск или хотя бы объявит об этом, задача Запада усложнится, поскольку объектом потенциального ответного удара может стать белорусская территория. Такое развитие событий в интервью НВ не исключил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.



Он напомнил, что в Беларуси уже создано организационное ядро, готовящее плацдарм для приема основного контингента российских войск. Целью может являться наземное наступление на Ровенскую и Волынскую области, чтобы перерезать потенциальные транспортные коридоры поставок западной помощи Украине.

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Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что не прочь получить от России и ядерное оружие.

«Думаю, что РФ этим воспользуется. Дело в том, что для так называемой совместной группировки войск Лукашенко никто. Там будет свой командующий, и в рамках этой группировки у России есть возможность перебросить ядерное оружие или сделать вид, что она его перебросила, или просто объявить об этом», — считает Сунгуровский.

Уже были сообщения о возможности переоборудования белорусских истребителей Су-25 под авиационные ракеты, способные нести ядерное оружие, отметил он.

«И это усложняет процесс принятия решений Западом. А по кому наносить ответный удар [в случае применения тактического ядерного оружия]? Скорее всего, Россия попытается подставить Беларусь, чтобы по ней наносили ответный ядерный удар, а не по российской территории», — сказал эксперт.

21 сентября Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой. В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.