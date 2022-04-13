В Минобороны Британии объяснили, почему Россия заменила командующего войной в Украине
Александр Дворников (Фото:mil.ru)
В Министерстве обороны Великобритании отметили, что назначение генерала Александра Дворникова командующим войсками России в Украине указывает на проблемы с управлением в армии РФ.
По данным ведомства, это показало эффективность сопротивления украинских сил, которые вынудили Москву пересмотреть планы.
«Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине представляет собой попытку централизовать командование и управление. Неспособность слаженно координировать военные действия до сих пор мешала российскому вторжению», — подчеркнули в британском Минобороны.
В ведомстве напомнили, что Дворников имеет опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командует Южным военным округом России, который граничит с украинским Донбассом.
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