В Минобороны Британии объяснили, почему Россия заменила командующего войной в Украине 13 апреля, 11:03 Цей матеріал також доступний українською Александр Дворников (Фото:mil.ru)

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что назначение генерала Александра Дворникова командующим войсками России в Украине указывает на проблемы с управлением в армии РФ.

По данным ведомства, это показало эффективность сопротивления украинских сил, которые вынудили Москву пересмотреть планы.

«Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине представляет собой попытку централизовать командование и управление. Неспособность слаженно координировать военные действия до сих пор мешала российскому вторжению», — подчеркнули в британском Минобороны.

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В ведомстве напомнили, что Дворников имеет опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командует Южным военным округом России, который граничит с украинским Донбассом.

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