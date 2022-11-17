Почему риторики России об использовании ядерного оружия стало меньше — объясняет Дещица 17 ноября, 14:44 Учения российских стратегических ядерных сил на космодроме Плесецк, 26 октября (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Экс-посол Украины в Польше и бывший и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица в интервью Радио НВ объяснил, почему в последнее время риторики России об использовании ядерного оружия стало меньше.

«До тех пор пока в России будет это ядерное оружие и возможность его использования, Россия будет пробовать [пугать] мир этим механизмом. Но во время последних переговоров и разговоров, встреч, которые проходили с российским руководством (политическим, или военным), России было донесено, что такие планы России, наверное, встретятся с достаточно резкой реакцией Запада. Потому что ядерной войны, наверное, никто не хочет в мире, она имеет непредсказуемые последствия для всего мира», — сказал Дещица в эфире Радио НВ.

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Он отметил, что риторики о применении ядерного оружия Росиией со стороны ее руководства стало меньше.

«Наверное, они это услышали. И чем сильнее, чем мощнее будет этот месседж к Москве, тем, думаю, шансы или мысли, чтобы использовать это оружие, будут меньше», — предположил дипломат.

14 ноября глава КНР Си Цзиньпин обсудил ситуацию в Украине на встрече с президентом США Джо Байденом в Индонезии. Си Цзиньпин заявил о недопустимости применения ядерного оружия и ядерной войны.

В тот же день в Анкаре состоялись переговоры директора ЦРУ Уильяма Бернса с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Их переговоры прежде всего, были направлены на нивелирование ядерной угрозы, сообщало издание The New York Times.

4 ноября президент Китая Си Цзиньпин сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против применения ядерного оружия Россией в войне против Украины.



В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если российский диктатор Владимир Путин отдаст приказ применить любое ядерное оружие, РФ будут ожидать катастрофические последствия. В ходе встречи G7 министры иностранных дел коллективно пообещали «тяжелые последствия».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой. В то же время, по мнению главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

