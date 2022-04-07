Культура насилия. Почему войска РФ массово совершают военные преступления — Foreign Policy 7 апреля, 20:06 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Мужчина оплакивает убитого российскими военными друга в Буче, 5 апреля (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Хотя войны всегда жестоки, одни армии более склонны к преступлениям против человечности, чем другие. Шокирующие фото убитых мирных жителей из Бучи обратила внимание мира на жестокость российских военных.

НВ публикует перевод статьи Foreign Policy о том, чем эту жестокость можно объяснить.

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Жестокость военных РФ в Украине

Преступления в Украине происходят из-за жестокости российских военных.

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По мере того, как отступление российских войск на севере Украины обнаруживает свидетельства массовых казней мирных жителей в таких местах, как Буча, вопрос о том, что заставляет армию переходить к жестоким военным преступлениям и массовым убийствам, становится вновь актуальным.

Пока неясно, какие из зверств в Украине было приказано совершить высшим командованием, что предполагают сообщения о том, что у россиян были списки тех, кого следует убить, а какие приказали совершить местные командиры или были совершены по инициативе отдельных солдат или групп. Убийства по инициативе снизу на войне часто происходят с молчаливого разрешения элиты. Хотя все войны связаны с определенной степенью жестокости, некоторые армии, такие, как нынешние российские силы, гораздо более склонны к зверствам, чем другие.

Жестокость — продукт жестокой культуры в армии

Все войны по самой своей природе в некоторой степени жестоки. Как отмечал прусский генерал Карл фон Клаузевиц, война как акт силы по самой своей природе доводит каждую сторону до крайней степени жестокости. Тем не менее, для некоторых военных акты насилия в отношении гражданских лиц и другие военные преступления являются отклонением от нормы, моментами, когда присущая войне жестокость преодолевает институциональные и культурные барьеры, призванные направлять и контролировать их. Другие военные, кажется, не способны противостоять тому, чтобы жестоко обращаться с мирными жителями, куда бы они ни направлялись, даже если это активно вредит их общим стратегическим целям.

Историки как недавнего, так и древнего прошлого выявили четкие закономерности в том, какие армии сильнее всего склонны к жестокости во время войны; зверства не происходят просто так и не присущи какой-либо конкретной стране. Скорее, они являются продуктом организационной культуры, командных решений и институциональной структуры, которая защищает вооруженные силы от гражданских проверок или ответственности.

Одним из факторов склонности военных к жестоким преступлениям является жестокость дисциплины внутри военной организации. Насилие, как пресловутые фекалии, катится вниз по склону, и солдаты, ожесточенные внутренней военной иерархией, вымещают свое недовольство на гражданском населении, — это постоянная закономерность. Императорская японская армия (IJA) представляет собой один из таких примеров. Вербовка и обучение в IJA были особенно жестокими и репрессивными, и, как отмечает японский историк Сабуро Иэнага, «Люди, чье собственное достоинство и мужественность были так жестоко оскорблены, вряд ли удержались бы от того, чтобы сделать то же самое с беззащитными людьми, находящимися под их контролем. В конце концов, они просто применяли то, чему научились при базовом обучении».

Организационная культура IJA подчеркивала высокую степень «дистанции власти» между начальниками и подчиненными, когда новобранцы и рядовые подвергались жестокому обращению даже по меркам других вооруженных сил; когда они получили власть над безоружными гражданскими лицами, они жестоко воспроизвели этот образец. По иронии судьбы, жестокая дисциплина системы, которая должна была поощрять повиновение, усложняла контроль над японскими армиями, особенно младшими офицерами, «подрывая их эффективность и профессионализм», пишет эксперт по Восточной Азии Дэвид Хантер-Честер.

Историк Изабель Халл документирует аналогичную динамику в имперской немецкой армии. Акцент на kadavergehorsam, или «подчинение, подобное трупу», возник из-за попытки контролировать неизбежный хаос военных операций с помощью крайнего порядка, навязанного насилием. Это расширилось до «нереалистичных ожиданий совершенного порядка» на оккупированных территориях, которые, когда они неизбежно не оправдывались, подкреплялись жестокими репрессиями и наказаниями, которые объяснялись военной необходимостью даже в случаях применения насилия против оккупированных гражданских лиц, и (следуя собственной логике) негативно влияли на реальные военные объекты.

Ту же динамику можно проследить даже в древней Спарте. Спартанская система воспитания мальчиков-граждан, агоге, представляла собой расширенный ритуал дедовщины, когда мальчиков намеренно недокармливали, поощряли к кражам, но жестоко избивали, если ловили, и заставляли жестоко наказывать младших мальчиков. В результате за границей спартанцы прибегали к насилию как против друзей, так и против врагов, что привело к краху спартанской гегемонии практически до ее начала, поскольку жестокое и некомпетентное спартанское руководство, созданное по образцу жизни в агоге, отчуждало как союзников, так и врагов.

Жестокость из-за разочарования

Хотя организационная культура среди рядовых солдат, безусловно, является благоприятным фактором, решения командования и, следовательно, стратегическая культура среди офицеров являются решающим моментом. Армии, склонные к зверствам, чаще всего являются следствием не недисциплинированных солдат, ускользающих из-под контроля своих офицеров, а послушных солдат, выполняющих жестокие приказы своих офицеров. Когда офицеры оказываются в затруднительном положении, они пытаются придать новый импульс и добиться результатов в полевых условиях так же, как в казармах: за счет повышения уровня насилия, которое быстро перерастает в зверства.

Халл документирует этот цикл, например, в жестоком подавлении немцами народа гереро в Юго-Западной Африке (1904−1907 годы) на территории современной Намибии. Разочарование по поводу того, что немецкая армия не смогла добиться решающей, окончательной победы при Ватерберге (август 1904 года), привело к эскалации жестокости, чтобы спасти уверенную победу, когда местный командующий генерал-лейтенант Лотар фон Трота санкционировал политику истребления из-за разочарования, как только стало ясно, что вести уверенную «битву на уничтожение» уже невозможно. К этому моменту неуклонная эскалация насилия уже создала структуру разрешений для солдат Троты, позволяющую им совершать жестокие действия, и эта модель продолжалась даже в отношении захваченного и заключенного в тюрьму населения гереро.

Наконец, армии, склонные к зверствам, как правило, не имеют эффективных внешних проверок военной культуры или поведения. Императорская японская армия и флот подорвали гражданский контроль посредством серии убийств и попыток государственного переворота в 1930-х годах, при этом военные могли инициировать даже крупные войны без эффективного гражданского надзора. Точно так же Германская имперская армия была, как отмечает Халл, в значительной степени защищена от гражданского надзора политической структурой Германской империи, которая ставила армию в значительной степени вне влияния Рейхстага. В обоих случаях позиция вооруженных сил как высшего патриотического института служила эффективной риторической дубиной для предотвращения чрезмерного гражданского надзора, что (в свою очередь) создавало контекст беззакония для жестокости. В Спарте спартанцы просто лишили гражданских прав и поработили всех, кроме небольшого наследственного класса воинов спартиатов, которые сами представляли лишь от 5 до 10 процентов мужского населения, полностью устранив проблему гражданского надзора. Освободившись от ограничений гражданского надзора, уже отравленная внутренняя военная культура этих институтов могла дойти до своего логического предела с жестокими результатами.

Организационная культура и институты, поощряющие жестокость в армиях, появляются не сразу, скорее, они обостряются в процессе обучения. Халл документирует, как уроки борьбы с франтирерами во франко-прусской войне обусловили жестокость Германии в Юго-Западной Африке и ее оккупацию в Европе во время Первой мировой войны, кульминацией которой стало участие Вермахта в ужасах нацистской жестокости. Точно так же жестокие японские системы оккупации были разработаны в оккупированной Корее, а затем экспортированы в более широкую «Сферу совместного процветания Большой Восточной Азии».

Типичность жестокости российских вооруженных сил

Элементы той же модели в российских вооруженных силах вполне очевидны. До войны хорошо задокументирована проблема неуставных отношений в российских вооруженных силах, называемая дедовщиной, особенно в отношении новобранцев первого года службы. Усилия по сокращению дедовщины, направленные на изменение сроков службы, а не на изменение условий службы или изменение организационной культуры вооруженных сил, похоже, по большей части не увенчались успехом. В то же время, решения российского командования создали четкую структуру разрешения на дальнейшую жестокость. Перед вторжением разведка США предупреждала, что у российских сил есть «список смертников» — список украинцев, которых нужно убить или отправить в лагеря, включая журналистов, активистов и представителей меньшинств. То, что российские силы, по-видимому, использовали мобильные крематории во время вторжения, которое, как они ожидали, будет быстрым и относительно легким, может говорить о масштабах предполагаемых убийств после завоевания, которые они рассчитывали совершить.

Между тем, внутренняя культура российских вооруженных сил и их почетное место в путинской идеологической программе делают их невосприимчивыми к эффективной критике или гражданскому надзору. Единственная сила, следящая за ними, — это спецслужбы, которые заботит лояльность к Путину, а не выполнение законов войны. Как и в случае с более ранними примерами, зверства стали привычным поведением для российских военных, от Чечни до Сирии, а теперь и в Украине.

Ингредиенты для жестокости не были однозначно или исключительно российскими, но Россия, как и многие другие страны до нее, создала склонную к насилию армию, которую затем обрушила на Украину.

Подобно немцам в Юго-Западной Африке, когда продвижение россиян застопорилось и перспектива быстрой решающей победы ускользнула из их рук, российские командиры ответили усилением жестокости, пытаясь придать новый импульс наступлению, обстреливая городские центры кассетными бомбами и другими тяжелыми боеприпасами. В некоторых случаях, как, например, в случае с российским ударом по театру в Мариуполе, где было укрытие для детей с четкой надписью «Дети», гибель мирных жителей, по-видимому, была целью, чтобы заставить Украину сдаться — эта попытка не была успешной.

Как сейчас можно увидеть в таких местах, как Буча, безразличие российского руководства к гибели мирных жителей создало такую ​​же структуру разрешений, что привело к эскалации жестокости по отношению к мирным жителям со стороны российских солдат даже в районах, находящихся под контролем России. Это не изолированные акты: следует понимать, что российское руководство, включая самого Путина, несет ответственность за то, что, в первую очередь, поддерживает такую ​​организационную культуру, которая способствует такой жестокости. Собственный язык Путина и язык, используемый российскими государственными СМИ в ходе этой «специальной военной операции», укрепили саму структуру разрешений, объявив любое противодействие российскому вторжению «нацизмом».

Тем не менее, история армий, склонных к жестокости, содержит предостережение и для архитекторов убийств. В исследовании массового насилия в римских войнах историк Габриэль Бейкер отмечает, что, хотя массовое насилие римлян против мирных жителей могло быть стратегически эффективным, когда римляне уже явно побеждали, в случаях, когда римляне сталкивались с трудностями — именно такими разочаровывающими обстоятельствами, которые часто заставляют современные армии прибегать к массовому насилию — это было (в лучшем случае) в целом неэффективно и часто контрпродуктивно, укрепляя сопротивление и расширяя конфликты.

Массовое насилие японцев в «Сфере совместного процветания Большой Восточной Азии» имело тот же эффект, усиливая сопротивление японской оккупации и подрывая эффективность антизападной империалистической пропаганды Японии. Вполне вероятно, что российские зверства также будут неэффективны в военном отношении, укрепив решимость Украины сопротивляться и решимость международного сообщества ввести санкции против России и поддержать Украину.

Для граждан других стран, наблюдающих за происходящим с ужасом, сцены из Бучи должны послужить убедительным напоминанием о необходимости воспитывать в вооруженных силах культуру сдержанности, как среди офицеров, так и среди рядового состава, а также поддерживать эффективный гражданский надзор за вооруженными силами. Но в Украине единственным способом остановить эскалацию насилия, которое совершают российские военные, является их поражение.



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