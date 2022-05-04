Перестарались с секретностью. Издание Проект узнало, с чем связаны неудачи РФ в развязанной ею войне против Украины 4 мая, 19:11 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Репетиция парада в Москве, 28 апреля (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

То, что полномасштабное вторжение России в Украину, пошло не по плану, уже стало очевидным для всех. НВ рассказывает, что узнало российское издание Проект о том, почему РФ оказалась не готова к войне, которую сама развязала.

Путин никого не предупредил о вторжении

По данным издания, большинство сотрудников правительства и Кремля просто ничего не знали о планах российского диктатора начать полноценные боевые действия и, соответственно, собственных планов действий на этот случай у них не было.

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«Кроме этого, многих поражала сама идея войны с соседним государством. Именно тогда один из высокопоставленных собеседников Проекта в кабинете министров на вопрос о том, что он думает о войне, смог выдавить только: „Пи**ец“», — отмечает издание.

Не ожидали полномасштабного вторжения в Украину и депутаты Госдумы, в том числе обращавшиеся к Путину с просьбой о признании «Л/ДНР».

«Знакомый одного из парламентариев вспоминает: 24 февраля депутат звонил ему едва ли не в слезах — он сильно переживал из-за того, что его подпись под обращением использовали для начала боевых действий», — пишет Проект.

Однако через несколько дней позиция указанных чиновника и депутата изменилась, и первый теперь называл войну «окном возможностей» для России, а второй говорил о необходимости сплотиться перед лицом западных санкций.

Проект описывает причину этого изменения мнений фразой «недовольных проработали».

Подобным образом поступили и с пятью депутатами Госдумы — коммунистами Вячеславом Мархаевым, Олегом Смолиным и Михаилом Матвеевым, Валерием Гартунгом из Справедливой России и Сингаджи Тарбаевым из Новых людей, которые сначала решились публично выступить против войны. Когда в апреле корреспондент Проекта им позвонил, те уже отказались обсуждать собственные антивоенные высказывания.

При этом, по данным издания, «профилактические беседы» не помогли чиновникам и подрядчикам Кремля понять, каких целей Москва добивается в Украине. Проект пишет, что они признают — «во всем, что касается проведения спецоперации, от пропаганды и до отправки войск в Украину, царят хаос и неразбериха».

Примечательно, что личный оператор Путина Илья Филатов, который снимал объявление российского диктатора о «специальной операции» в Украине, уволился сразу же после этой съемки, сославшись на то, что «достиг потолка в профессии» и «устал от многомесячного карантина».

Срочники, о которых « не знали»

Об участии в войне против Украины солдат-срочников Проект пишет, что ни Путин, ни Шойгу «не ожидали такого развития событий».

«Многих солдат привезли на границу с Украиной еще в начале февраля. Доля срочников среди них была велика — тем удивительнее, что руководство страны о них не знало. Например, в одной батарее 252-го мотострелкового полка из 40 человек было 26 призывников, рассказали Проекту родные служащих этого полка», — говорится в материале.

При этом, после того, как в 252-м мотострелковом полку разбомбили полевую кухню, российским солдатам некоторое время не выдавали даже сухпайков, чем и объясняются известные случаи, когда они ели собак.

На 10-й день войны Путин все еще отрицал, что в ней принимают участие призывники, но через четыре дня «верховный главнокомандующий внезапно для себя узнал, что срочники все-таки есть, и потребовал найти виновных».

В ответ в Минобороны заявили, что срочников в Украине не много и почти всех уже эвакуировали. На самом деле, пишет Проект, срочников вывозить не спешили: «Молодых людей вывозили медленно — вместе с ранеными и мертвыми, а о централизованной эвакуации не было и речи, говорят родственницы бойцов и председатель Солдатских матерей Санкт-Петербурга Оксана Парамонова».

Также призывники могли составлять более половины экипажа потопленного в ночь на 14 апреля крейсера Москва.

Росгвардейцы в небронированных грузовиках

Рассчитывая на быструю победу, российское руководство сразу же отправило в Украину бойцов Росгвардии, «приученных наводить порядок на уже захваченных территориях, но не воевать».

«Росгвардейцы наступали в небронированных грузовиках, а с собой везли шлемы и дубинки …, явно недостаточные для борьбы с украинскими войсками», — отмечает Проект.

Многие росгвардейцы быстро погибли — журналисты Медиазоны нашли сообщения о гибели как минимум 78 из них.

49-ю бригаду оперативного назначения Росгвардии привезли в Украину из Владикавказа.

«Нам говорили, что надо идти освобождать людей, что нас там ждут. Мы зашли туда и столкнулись с тем, что никто нас не ждет», — рассказал Проекту один из ее служащих, личность которого издание не раскрывает.

«Около пяти дней бригада стояла под Харьковом, после чего около 200 человек написали рапорты с просьбой вернуть их в Россию», — пишет Проект.

Хотя росгвардейцам пригрозили трибуналом и увольнением за несоблюдение контракта, к концу марта у правозащитной группы Агора была информация о более чем тысяче военнослужащих и росгвардейцев, которые отказались ехать на войну.

В итоге неудачное наступление российской армии вызвало внутренние конфликты в российской элите.

Азов, удививший Путина

Перед переговорами с Украиной, начавшимися почти сразу после вторжения, Путин пообщался со своими эмиссарами, поразив их плохим знанием украинских реалий.

«Президент (российский диктатор Владимир Путин — ред.) упомянул батальон Азов как формирование националистов, не имеющее связи с государством», — рассказал один из собеседников Проекта.

После того, как ему объяснили, что изначально батальон был сформирован из добровольцев, но сейчас так называется один из полков Нацгвардии Украины, Путин сначала не поверил, «затребовал подтверждение и, получив его, был удивлен», пишет издание.

Незаинтересованность в переговорах

Проект подчеркивает, что Путин был настолько мало заинтересован в переговорах с Украиной, что отказался от постоянного контакта с главой российской делегации и своим помощником Владимиром Мединским, который из-за этого в основном отчитывался замглавы администрации президента РФ Дмитрию Козаку и главе администрации президента РФ Антону Вайно.

В конце марта Мединский должен был сделать важное заявление — что Россия якобы увидела у украинской стороны стремление к компромиссу и идет на ответные уступки, одна из которых — отведение войск от Киева. Оно должно было оправдать отступление от Киева оккупационных войск, которые не смогли захватить столицу.

Однако после этого заявления Мединского глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором заявил, что «господин Мединский что-то ошибся». Его также критиковали за это заявление российский пропагандист Владимир Соловьев и гости его программы.

«Мединского эта критика настолько выбила из колеи, что он попытался добиться телефонного разговора с президентом, чтобы уточнить, все ли он правильно сказал. Однако Путин выходить на связь со своим помощником не спешил. … Мединский так нервничал в ожидании ответа, что как настоящий бюрократ решил перестраховаться и выступил с новым заявлением, в котором, на всякий случай, жестко раскритиковал Украину», — пишет Проект со ссылкой на пересказ собеседника, близкого к переговорам.

Путин ответил на звонок Мединского и подтвердил его правоту только через сутки.

Непонятная « денацификация»

Еще один неловкий момент переговоров, описанный Проектом, возник, когда украинские переговорщики спросили российских, что означает «денацификация» Украины, а те не смогли сформулировать ответ.

После заявления Путина о «денацификации» в день начала боевых действий российский пропагандист Дмитрий Киселев в своих Вестях недели не менее семи минут разъяснял смысл «денацификации». «Денацификация может быть лишь принудительной», — заявлял он в нескольких ее выпусках.

Однако в апрельских выпусках Киселев либо не говорил о «денацификации» вообще, либо делал это по разу за весь выпуск.

«Все дело в том, что к тому моменту Кремль заказал социологам телефонные опросы, в том числе об отношении россиян к основным тезисам пропаганды. Выяснилось, что люди не понимают, что такое „денацификация“ — мало кто смог внятно расшифровать термин», — объясняет Проект со ссылкой на высокопоставленного медиаменеджера и близких к Кремлю социолога и эксперта, получающего кремлевские «темники».

По словам одного из них, опросы показывали, что население хочет только одного — объявления о победе.

В итоге российские пропагандисты начали рассказывать о несуществующих успехах российской оккупационной армии.

«Уверенность, с которой пропаганда рассказывала об успехах российской армии привела к тому, что 6 марта в программе Вести недели автор одного из сюжетов обронил фразу: „Сейчас, когда наши крейсеры и десантные корабли встали на рейде в советском городе-герое Одесса…“, — чего в действительности так и не случилось», — приводит пример Проект.

В еще большее замешательство пропагандистов привело отступление РФ из-под Киева.

«Когда отступление стало реальностью, госканалы решили отделаться менее чем минутным сообщением», — отмечает издание.

«Цитировать Кадырова только после санкции руководства»

Противоречия в словах российских чиновников тоже стали серьезной проблемой для пропагандистов.

«То Дмитрий Песков в нескольких интервью признавал „значительные“ потери России в войне и отказывался клеймить уехавших из страны знаменитостей, то его критиковали Кадыров, прокремлевский медиаменеджер Арам Габрелянов и даже секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак», — приводит пример Проект.

В итоге начальники российских пропагандистских СМИ начали публиковать заявления политиков с большой задержкой и только с санкции начальства.

«После очередных разборок нам пришло указание цитировать Кадырова только после санкции руководства», — приводит Проект слова сотрудника ТАСС, говорящего на условиях анонимности.

Загадочное молчание

Чтобы «справиться с неудачами на фронте и неразберихой в головах» Путин и Шойгу решили просто замолчать, констатирует Проект.

Шойгу только раз побывал в военном госпитале и ни разу не поехал ни на фронт, ни в военные части.

«После появления в госпитале Шойгу подолгу исчезал из виду еще дважды — с 11 по 24 марта и с 8 по 19 апреля», — отмечает издание.

Путин по сравнению с ежедневными выступлениями Зеленского «лишь 18 раз публично выступал с оценками кампании». При этом промежутки между его выступлениями становятся все больше. «Если в первые дни Путин давал оценки военных действий почти каждый день, то позже паузы между заявлениями стали достигать двух недель», — пишет Проект.

Знакомый министра обороны РФ объяснил Проекту, что «российскому руководству часто просто нечего сказать».

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