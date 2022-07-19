Четыре огромные проблемы армии РФ. Почему оккупанты терпят неудачи в Украине — военный эксперт

19 июля, 18:56
Подбитый российский танк Т-72 в Черниговской области, 5 июля (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Подбитый российский танк Т-72 в Черниговской области, 5 июля (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий, рассказал в интервью НВ, почему российские оккупанты терпят неудачи в Украине.

Первым фактором, способствующим поражениям России в Украине, он назвал патернализм как системообразующий фактор системы управления.

«Невозможно эффективно управлять БТГр [батальонно-тактической группой], смысл образования которых — децентрализованное применение, — применяя сверхжесткую централизованную систему управления. Это так не работает», — объяснил Кевлюк.

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Вторым фактором российских неудач эксперт считает недоверие к подчиненным инстанциям. По его словам, это подтверждается гибелью высоких российских чинов, которые выдвигаются в боевые порядки, оставляя свои пункты управления в глубине оперативного построения или сразу разворачивают свои командные пункты поближе к передовой, потому что склонны дублировать младшие звенья управления.

Третьим фактором Кевлюк считает значительные потери офицеров тактического звена и отсутствие их адекватной замены, а четвертым — отсутствие профессионально подготовленных сержантов.

Недавно российский публицист и политолог Андрей Пионтковский выразил убеждение, что Россия стратегически уже проиграла войну с Западом. Пионтковский отметил, что состояние российской армии плачевно и по всем конвенциональным направлениям — артиллерия, танки, армия — уступает НАТО. Он связал это с тем, что российский диктатор Владимир Путин потратил колоссальную часть бюджета на «ядерные игрушки», которые можно использовать только в случае взаимного уничтожения «России, США и всего мира». По словам Пионтковского такой сценарий Путину реализовать не дадут.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Интервью НВ Российская армия Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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