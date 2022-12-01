Яковина: Китайцы передали Путину через Лаврова, чтобы он закрыл хлебальник 1 декабря, 13:37 Лавров и Ван И встретились в Индонезии 15 ноября (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

После общения министра иностранных дел КНР Ван И с главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите G20 тема ядерной войны исчезла из лексикона Кремля. Таким наблюдением в эфире Радио НВ поделился международный обозреватель Иван Яковина.



Он напомнил, что еще 21 сентября президент государства-террориста Владимир Путин грозил использовать «все имеющиеся средства» для защиты оккупированных территорий Украины, намекал на какую-то «розу ветров» и повторял, что это не блеф. В том же месяце заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие против Украины, если это будет необходимо, и что НАТО в этом случае вмешиваться не будет.

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Все изменилось, когда на саммите АСЕАН в ноябре премьер-министр Китая Ли Кэцян назвал безответственными угрозы применения ядерного оружия. Потом председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что ни в коем случае в Европе нельзя применять атомную бомбу.

Наконец, во время саммита Большой двадцатки на Бали единственным иностранным представителем, с которым встретился глава МИД РФ Сергей Лавров, был китайский министр иностранных дел Ван И. «Он, судя по всему, передал через Лаврова Путину, что „ты хлебальник-то закрой, пожалуйста, и вообще сиди помалкивай, потому что мы тебе устроим очень нехорошую жизнь“. И все. После окрика из Китая ни разу ни Путин, ни Медведев не заикнулись о ядерном оружии», — подчеркнул Яковина.

Прекращение ядерной риторики Путина было главным требованием США на переговорах с Пекином, убежден журналист.

«Американцев очень беспокоят постоянные разговоры о возможном применении ядерного оружия. И американское правительство, и американские элиты приходят от этого в нервное состояние. И они сказали китайцам: „Заткните этого дурака“. Китайцы через Лаврова и Ван И заткнули», — сказал он.

Кроме того, Китай резко сократил закупки российской нефти, отказался поставлять в прежних объемах в Россию микрочипы и даже автомобили для дорожной полиции РФ не продал.

«То есть, вот такие санкции китайцы ввели. Но главное, конечно, ядерная история, это фундаментально важный момент: у ядовитой змеи, которая всем показывала свое жало, это жало вырвали», — резюмировал Яковина.

15−16 ноября в Индонезии прошел саммит G20. Страну-агрессора вместо диктатора Путина представлял глава МИД Сергей Лавров. Мировые лидеры решили отказаться от совместного фото с представителем России. Лавров уехал с саммита Большой двадцатки до его окончания и официального принятия итоговой декларации.

Газета The New York Times 2 ноября сообщила со ссылкой на источники, что высокопоставленные руководители вооруженных сил РФ недавно обсуждали, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал материал «накачкой темы ядерного оружия».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.