РФ впервые за 30 лет отменила свой главный авиасалон: в британской разведке назвали причину 2 июля, 10:26 Россия проводила авиашоу и выставку авиации регулярно с 1993 года, но отменила его на фоне войны против Украины (Фото:Allocer/Wikimedia)

Страна-агрессор Россия впервые за 30 лет отменила свой главный международный авиасалон МАКС на фоне опасений в вопросах безопасности на фоне атак беспилотников, а также из-за репутационного ущерба.

Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Британии в Twitter.

«Вероятно, авиашоу было отменено в значительной степени из-за реальных опасений по поводу безопасности после недавних атак беспилотников в России. Организаторы, скорее всего, также осознавали потенциальный репутационный ущерб от участия меньшего количества международных делегаций», — отметили там.

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МАКС проходил регулярно с 1993 года каждые два года под Москвой и демонстрировал гражданский и военный аэрокосмические сектора России.

В британской разведке подчеркнули, что захватническая война против Украины стала чрезвычайно сложным испытанием для российского аэрокосмического сообщества. Сектор страдает от международных санкций, а высококвалифицированных специалистов поощряют служить в качестве пехоты в собственной боевой группировке агентства Роскосмос.

30 мая Москву атаковали беспилотники. По данным российских пропагандистов, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома. Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

По информации Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство из которых — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Один из беспилотников сбили недалеко от резиденции Путина Ново-Огарево.

РФ несет большие потери авиации в войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения оккупационных войск ВСУ уничтожили 315 самолетов и 308 вертолетов.