Британская разведка объяснила, почему Россия обстреливает освобожденный Херсон 1 февраля, 09:10 Британская разведка назвала цели российских обстрелов Херсона (Фото:Херсонская областная прокуратура)

По данным британской разведки, Россия продолжает обстреливать освобожденный Херсон, скорее всего, чтобы снизить моральный дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через Днепр.

В сводке в Twitter ведомство напоминает, что 29 января местные власти сообщили о гибели еще трех мирных жителей в Херсоне, а также о повреждении двух пришвартованных к реке иностранных судов, что привело к разливу нефтепродуктов.

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Разведка отмечает, что Херсон остается наиболее часто обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса.

«Точная причина, по которой Россия тратит здесь свои истощенные запасы боеприпасов, неясна. Однако, скорее всего, командование частично ставит целью снизить моральный дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через Днепр», — говорится в сообщении.