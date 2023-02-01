Британская разведка объяснила, почему Россия обстреливает освобожденный Херсон

1 февраля, 09:10
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Британская разведка назвала цели российских обстрелов Херсона (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Британская разведка назвала цели российских обстрелов Херсона (Фото:Херсонская областная прокуратура)

По данным британской разведки, Россия продолжает обстреливать освобожденный Херсон, скорее всего, чтобы снизить моральный дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через Днепр.

В сводке в Twitter ведомство напоминает, что 29 января местные власти сообщили о гибели еще трех мирных жителей в Херсоне, а также о повреждении двух пришвартованных к реке иностранных судов, что привело к разливу нефтепродуктов.

Видео дня

Разведка отмечает, что Херсон остается наиболее часто обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1618497646838030337

«Точная причина, по которой Россия тратит здесь свои истощенные запасы боеприпасов, неясна. Однако, скорее всего, командование частично ставит целью снизить моральный дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через Днепр», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=PMBIwRzu1po
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Разведка Херсон Война России против Украины

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