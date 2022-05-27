Дефицит боеспособной техники. В Минобороны Британии объяснили, почему РФ перебрасывает в Украину устаревшие танки 27 мая, 09:21 Цей матеріал також доступний українською Россия направляет в Украину устаревшие танки Т-62, что свидетельствует о дефиците боеспособной техники, отметили в Минобороны Британии (Фото:Ukraine Weapons Tracker/twitter.com)

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия перебрасывает на юг Украины устаревшие советские танки Т-62, что может свидетельствовать о дефиците у нее современной боеспособной техники.

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В ведомстве подчеркнули, что Т-62 будут особенно уязвимы к противотанковому оружию.

Кроме того, в британском Минобороны отметили, что перед южной группировкой войск РФ, вероятно, по-прежнему стоит задача оккупировать южную территорию Украины.

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На востоке Украины российские оккупанты пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск после захвата нескольких сел к северо-западу от Попасной.

РФ оказывает давление на Северодонецкий «карман», однако Украина контролирует несколько секторов и не дает оккупантам установить полный контроль над Донбассом, добавили в ведомстве.



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