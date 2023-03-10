Британская разведка объяснила, почему растет интервал между массированными ракетными атаками РФ 10 марта, 09:30 Паузы между ударами России по Украине значительно увеличились из-за нехватки ракет (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

По данным британской разведки, интервалы между массированными ударами РФ по Украине увеличились, поскольку стране-террористу не хватает ракет.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что 9 марта РФ нанесла не менее 80 ударов ракетами дальнего радиуса действия по критически важной инфраструктуре Украины.

В ходе атаки Россия применила крылатые ракеты, ракеты ПВО класса земля-земля, иранские беспилотники, а также необычно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования.

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В разведке подчеркнули, что это была первая большая волна ракетных ударов с 16 февраля и, вероятно, одна из самых больших с декабря 2022 года.

Украинские официальные лица сообщили о по меньшей мере 11 погибших гражданских лиц.

«Интервал между волнами ударов, вероятно, растет, потому что сейчас России необходимо накопить критическую массу недавно производимых ракет непосредственно в промышленности, прежде чем она сможет организовать достаточно мощный удар, чтобы надежно подавить украинскую противовоздушную оборону», — говорится в сообщении.

Ранее в украинской разведке отмечали, что массированный обстрел Украины 9 марта, свидетельствует о значительном дефиците ракет у РФ. Страна-агрессор месяц накапливала силы для атаки.

В ночь на 9 марта Россия начала новый массированный ракетный обстрел Украины. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы. Зафиксировали попадания в объекты инфраструктуры. В некоторых областях действуют отключения света.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что всего оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Силы ПВО уничтожили 34 крылатых, а также четыре из восьми запущенных беспилотников Shahed-136/131.



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