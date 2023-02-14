СМИ выяснили, почему США не предоставляют Украине ракеты ATACMS
Ракета ATACMS (Фото:Минобороны США)
США не могут поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS, поскольку озабочены тем, что им не хватит этих вооружений для отражения собственных угроз, сообщает Politico.
Источники издания рассказали, что в Вашингтоне считают, что передача Киеву ракет ATACMS приведет к истощению американских арсеналов и снизит готовность США к возможным конфликтам в будущем.
Также США обеспокоены тем, что Украина будет использовать их дальнобойные ракеты для ударов вглубь по российской территории и что это действительно может стать пересечением «красной линии».
В то же время, по словам собеседников издания, Киев может попросить США одобрить покупку ATACMS у других стран, используя американскую финансовую помощь.
Politico указывает, что эти дальнобойные ракеты есть на вооружении у Польши, Южной Кореи, Румынии, Греции, Турции, Катара и Бахрейна.