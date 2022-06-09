«Путин войны не видел». Политолог о том, почему российский диктатор уничтожает будущее своей страны 9 июня, 16:32 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин во время марша Бессмертный полк в центре Москвы 9 мая (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Профессор Свободного университета в Риге политолог Дмитрий Орешкин в интервью журналистке Елене Трибушной заявил, что российский диктатор Владимир Путин уничтожает будущее своей страны, потому что не видел войны.



«Советские люди боялись войны, потому что они её видели, а Путин войны не видел, поэтому он считает, что может всех напугать или в войне победить. Если б он думал по-другому, он бы не влез в эту идиотскую преступную историю в Украине, где он проиграет, уже проигрывает, где он уничтожает будущее своей страны», — заявил политолог.

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При этом он добавил, что смотрит на будущее Украины оптимистично, «потому что ей помогут после войны, после того, как она победит, а она победит».

«А вот Россия останется в дураках», — подытожил он.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир не верит в будущее России и не говорит о нем.

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