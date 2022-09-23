«Последствия COVID-изоляции». Макрон предположил, почему Путин решил развязать войну

23 сентября, 10:30
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Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что решение кремлевского диктатора Владимира Путина развязать войну против Украины может быть связано с его длительной COVID-изоляцией.

«Несколько месяцев назад Владимир Путин передает сообщение: „НАТО на меня напало, они спровоцировали ситуацию, а я просто отреагировал“. Теперь всем ясно, что лидер, который решился начать войну, лидер, решился на эскалацию, — это президент Путин», — сказал Макрон в интервью CNN.

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Французский президент добавил, что у него «нет рационального объяснения».

По его мнению, это решение является «стратегией интервенции Германии» и последствием изоляции Путина во время пандемии коронавируса.

https://www.youtube.com/watch?v=4HGzzqLTU8g
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Владимир Путин Франция Эммануэль Макрон Covid-19 Война России против Украины

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