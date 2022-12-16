«Просто он пугается». Данилов объяснил, почему Путин отменил свою традиционную пресс-конференцию 16 декабря, 10:00 Владимир Путин (Фото:Pool via Reuters)

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин отменил традиционную пресс-конференцию, поскольку он напуган.

В эфире телемарафона Данилов заявил, что Путин «сейчас находится в состоянии испуганного человека».

«Просто он пугается, что в тот момент, когда он будет проводить конференцию, где-то вспыхнет — какой-то „хлопок“, или что-то бабахнет. Представляете, как он будет выглядеть, если это произойдет во время его так называемого общения с народом», — отметил секретарь СНБО.

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По его словам, Путин в таком состоянии является очень опасным для Украины.

«Потому что крыса, загнанная в угол, куда ее загоняют Вооруженные силы и все наше общество — всех тех руководителей, которые в Российской Федерации развернули войну против нашего народа, — конечно, они сейчас будут сопротивляться. Поэтому мы к этому готовы и понимаем, что делать. Еще раз подчеркиваю, что шансов у этих террористов захватить нашу территорию — ноль», — подчеркнул Данилов.

12 декабря впервые за 10 лет Кремль объявил об отмене традиционной большой пресс-конференции Путина.

По данным британской разведки, такое решение было принято из-за боязни несанкционированным обсуждением «специальной военной операции».

14 декабря стало известно об отмене ежегодного послания Путина Федеральному собранию.

Журналист Петр Козлов в статье, опубликованной изданием Moscow Times, пишет, что Путин лично отменил ежегодную пресс-конференцию, а решение было принято буквально в последнюю минуту.

Источники журналиста рассказали, что в Кремле боятся новых диверсий со стороны Украины перед выступлением Путина.