«Поражение режима». Журналист объяснил, почему Путин не идет на переговоры с Зеленским 15 июня, 17:36 Цей матеріал також доступний українською По словам Александра Мартыненко, переговоры Владимира Путина с Владимиром Зеленским сейчас невозможны. (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS, REUTERS/Valentyn Ogirenko, коллаж НВ)

Генеральный директор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Радио НВ объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин не идет на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.



По словам Мартыненко, «в Москве сейчас мыслят категориями войны, а не мира» и стремятся как можно быстрее добиться какого-то успеха в войне, потому что россияне пытаются забыть о «спецоперации» и не думать о ней, так как она не имеет результатов уже три с половиной месяца.

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«Поэтому нужны результаты на других фронтах, нужно [их] открывать, остановиться невозможно», — отметил журналист.

По его мнению, Зеленскому и Путину просто не о чем говорить из-за противоположности интересов.

«У Зеленского одно: как действительно прекратить войну; как сделать так, чтобы все войска вышли хотя бы на позиции, которые были на 23 февраля. Никакого желания это делать у Путина нет. Они сами загнали себя в ситуацию, когда мир сегодня — это поражение режима. Все люди это понимают: если встретились и договорились о прекращении огня, это значит, что Россия проиграла со всеми последствиями для режима. Даже не для режима, для конкретно одного человека. Тогда все понимают, что король „голый“, что он никакой не сильный лидер. Поэтому они на это пойти не могут, и потому эти разговоры никакого смысла не имеют», — объяснил Мартыненко.

14 июня немецкая телекомпания ZDF опубликовала интервью с президентом Зеленским, в котором он заявил, что готов к мирным переговорам при условии, что РФ прекратит боевые действия.

8 июня во время выступления по видеосвязи перед участниками Yale CEO Summit. Зеленский заявил, что Россия не сядет за стол переговоров, пока ощущает свою силу.

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что требования Зеленского отвести войска РФ на позиции, которые они занимали до вторжения 24 февраля, российскую сторону не устраивают, поэтому Украина якобы должна «изменить свои подходы, которые мы были бы готовы принять за основу».

Россия и Украина после начала полномасштабной войны провели серию переговоров. После нескольких встреч на территории Беларуси переговоры перешли в дистанционный формат.

Сначала Кремль выдвигал ультимативные требования Киеву, в частности по демилитаризации и денацификации, которые российский диктатор Владимир Путин объявил целью захватнической войны России против Украины. Впоследствии, позиция страны-агрессора на переговорах смягчилась.

17 мая советник главы Офиса президента Украины подтвердил, что переговоры приостановлены.

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