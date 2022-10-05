«Три весомые причины». Почему Путин не нанесет ядерный удар по Украине — Пионтковский 5 октября, 13:17 Мужчина протестует против Путина у здания ООН в Нью-Йорке, 30 сентября (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Радио НВ назвал три причины, по которым российский диктатор Владимир Путин не нанесет ядерный удар по Украине.

«Есть три весомые причины, по которым он не сможет это сделать. И после очень резкого ответа и предупреждения, данного ему лично высшим американским руководством, мое убеждение только усилилось», — сказал Пионтковский Радио НВ.

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Первой из этих причин он назвал то, что с военной точки зрения это бессмысленно и ничего не решает.

«Предположим, он совершит это страшное преступление — уничтожит украинский город, убьет десятки или сотни тысяч людей. Украина перестанет сражаться? Запад перестанет поддерживать Украину и будет давать ей меньше оружия? Очевидно, что только наоборот», — объяснил политолог.

Второй причиной Пионтковский назвал то, что Путину объяснили, каким будет сокрушительный ответный удар по России, который затронет лично его.

«Официально детали не раскрывали, но в частных разговорах в Вашингтоне и в массе публикаций решение принятое Америкой, известно: Пентагон не будет отвечать ядерным ударом [по России], хотя бы потому, что он так же бессмысленный с военной точки зрения. Они накажут Россию гораздо более жестоко — уничтожением ее Вооруженных сил», — заявил он.

Политолог отметил, что подробней всего это объяснил экс-командующий войск США в Европе, генерал Бен Ходжес.

«За первые полчаса будет уничтожен весь Черноморский флот, со всеми базами на прибрежной территории; после русским будет дано некоторое время подумать, перед капитуляцией. Что же касается группировки [российской армии], которая находится на территории Украины, — она будет просто испепелена огнем конвенциональной мощи НАТО в течении максимум двух суток», — уверен Пионтковский.

Третьей причиной он назвал то, что Путину «просто не дадут» применить ядерное оружие.

«У него нет [ядерной] кнопки, на которую можно нажать сидя за столом. Использование тактического ядерного оружия — это очень сложная процедура и тактическим, это даже сложнее сделать, чем стратегическим. Все передвижения между складами, все шаги отслеживаются американцами. В эту процедуру вовлечены до двух десятков офицеров и генералов, и они не все окажутся сумасшедшими. Все события, произошедшие за последнюю неделю, делают в глазах бункера и в глазах глубинного народа эту войну — войной одного человека. Уничтожать весь мир и погибать вместе с ним никто не захочет», — считает политолог.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.