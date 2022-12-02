Почему Путин агрессивно отреагировал на подписание Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС — отвечает Портников 2 декабря, 16:09 Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начало действовать 1 сентября 2017 года (Фото:eurosolidarity.org)

Журналист Виталий Портников в интервью Радио НВ объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин агрессивно отреагировал на подписание Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как отметил Портников в эфире Радио НВ, «в головах россиян» существует условие — «рано или поздно все бывшие советские республики, несомненно, станут частью России».

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Журналист сказал, что не думает, что россияне кому-то это условие сообщают, а также не спешили с его выполнением из-за необходимости «отстроить собственное государство» в 1990-е годы и российские «интеграционные структуры» в 2000-е годы, а затем — «привести к власти во всех этих странах (бывших советских республиках — ред.) наших прихвостней» в 2010-е годы.

«Но есть одно четкое условие: ни одна из бывших советских республик, возможно, за исключением стран Балтии, не может являться частью интеграционных образований, которые будут налагать на других участников этих образований обязательства по защите суверенитета этих государств. И если какое-либо из этих государств будет прилагать реальные усилия по вхождению в интеграционные образования с такими обязательствами, государственность этого „квазигосударства“ должна быть ликвидирована, в том числе и силовым путем», — считает Портников.

По его словам, агрессивное отношение России к Украине началось, когда Украина приблизилась к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Советник президента России Сергей Глазьев объяснил Владимиру Путину, что подписание этого соглашения как Украиной, так и Арменией, Молдовой, Грузией является первым шагом к членству в ЕС, что может наложить достаточно серьезные обязательства на страны ЕС в момент, когда государственность экс-республик будет ликвидирована и они снова смогут стать „частью России“», — объяснил журналист.

После этого Путин, по его словам, «встретился несколько раз тайно с президентом Украины Виктором Януковичем».

«Янукович объяснил Путину, что он не может полностью отказаться от соглашения, но после серьезных угроз в свой адрес согласился подписание этого соглашения отложить на неопределенный срок», — считает Портников.

После свержения Януковича в результате Революции Достоинства «было окончательно принято решение о том, что государственность Украины изначально должна быть доведена до уровня государства-инвалида с частью оккупированных территорий, а впоследствии в последующие годы ликвидирована, а территория Украины должна быть полностью присоединена к Российской Федерации».

«И так будет с каждой советской республикой, готовой подписать документы, которые будут налагать на другие государства обязательства по защите территории этой республики от возможного российского военного вмешательства», — уверен журналист.

В ночь с 22 на 23 февраля 2014 года, тогдашний президент Украины Виктор Янукович при поддержке российских спецслужб бежал из страны.

Уже 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал незаконный «договор о присоединении Крыма к России», поводом для которого стал срежиссированный Кремлем фейковый «референдум».

До середины весны 2014 года Украина избегала прямой силовой реакции на первые проявления российской оккупации Донбасса. Однако 12−13 апреля шесть лет назад ситуация обострилась и гибридные войска оккупантов взяли под контроль целый ряд украинских городов в Луганской и Донецкой областях.

В ответ и.о. президента Украины Александр Турчинов 13 апреля выдвинул ультиматум боевикам с требованием сложить оружие и освободить захваченные административные здания до 9:00 следующих суток. А 14 апреля Турчинов своим указом ввел в силу решение СНБО О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранении территориальной целостности.

В апреле 2018 года АТО была переформатирована в Операцию объединенных сил.

24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, которое продолжается до сих пор, хотя украинским войскам удалось освободить ряд оккупированных территорий, в том числе незаконно «присоединенные» к РФ Херсон и правобрежную часть Херсонской области.