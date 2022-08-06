Встречались уже дважды за месяц. Почему и Путину, и Эрдогану выгодны встречи друг с другом — Огрызко

6 августа, 19:08
Эксклюзив НВ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин (Фото:Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин (Фото:Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Украинский дипломат, министр иностранных дел в 2007—2009 годах Владимир Огрызко рассказал в эфире Радио НВ, зачем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже второй раз за последний месяц встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Эрдоган зарабатывает на этом политические баллы. Эрдоган зарабатывает на этом миллиарды потому, что он не вводит санкции против РФ. Он фактически помогает России обходить санкции, которые вводит Запад», — отметил Огрызко.

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Однако, добавил дипломат, такие встречи с президентом Турции выгодны и агрессору.

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«Для Путина это в определенной степени палочка-выручалочка, потому что он пытается продемонстрировать, что еще не все потеряно. Турция, как бы мы там ни хотели, это член НАТО, и мы, мол, работаем даже с такими, чтобы реализовывать наши планы. Также думаю, что его цель состоит в том, чтобы через Эрдогана, как переговорщика, заставить Украину садиться за стол переговоров при невыгодных для нас обстоятельствах. И винить, когда мы этого не будем делать, Украину в том, что она не хочет закончить войну», — убежден Огрызко.

Еще одной темой, в обсуждении которой заинтересован Путин, по мнению дипломата, является обход существующих санкций Запада, а также избегание новых:

«Он хочет через Эрдогана послать сигнал Западу: „Если вы хотите мира, тогда прекращайте санкции против меня“».

https://www.youtube.com/watch?v=dVWYEBkZMQo
Редактор: Юлия Козина

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