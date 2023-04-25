Британская разведка объяснила, почему армия РФ несет меньшие потери, чем в предыдущие месяцы 25 апреля, 09:26 По данным британской разведки, потери российской армии сократились на 30% (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, в апреле текущего года уровень потерь российской оккупационной армии в Украине снизился примерно на 30%.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что, скорее всего, это связано с переходом армии РФ к обороне.

Как отметили в разведке, уровень российских потерь снизился после того, как в январе-марте 2023 года они были исключительно тяжелыми.

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Цифры, опубликованные украинским Генштабом, свидетельствуют о снижении среднесуточного количества российских потерь с 776 в марте до 568 в апреле.

Британская разведка не может проверить точную методику Украины, но общая тенденция, скорее всего, верна.

«Потери России, скорее всего, уменьшились, поскольку их попытка зимнего наступления не достигла своих целей, и российские силы теперь сосредоточены на подготовке к ожидаемым украинским наступательным операциям», — говорится в сообщении.

По данным украинского Генштаба по состоянию на вторник, 25 апреля, Силы обороны ликвидировали около 690 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют 187770 военных.