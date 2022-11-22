В Польше объяснили решение не пускать российскую делегацию во главе с Лавровым на саммит ОБСЕ 22 ноября, 14:27 Польша не хочет видеть Лаврова на саммите ОБСЕ в декабре (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters)

Россия нарушила все принципы международного права, нет никакой пользы от присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ в Польше.

Так пояснил решение не пускать российскую делегацию на саммит польский министр по делам Европейского Союза Шимон Шинковский вель Сенк, пишет Польское радио.

«Россия уже нарушила все принципы международного права. В контексте международных отношений это государство-разбойник. Поэтому у нее нет права апеллировать к этим устоям. Россия является агрессором и ее уже выбросили из многих мировых форумов. Не вижу никакой пользы от присутствия Лаврова», — сказал он.

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Польский министр добавил, что Россия не должна ссылаться на международное право, реагируя на отказ пускать Лаврова на саммит.

1−2 декабря в Лодзе пройдет встреча министров иностранных дел ОБСЕ. В организацию входят 57 стран, в том числе Украина и страна-агрессор РФ.

Лаврова и российскую делегацию решили не пускать на заседание ОБСЕ из-за вторжения РФ в Украину.

Польша также отказала в выдаче виз членам российской делегации в ОБСЕ, которые должны были приехать в Варшаву на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ 24−26 ноября.



