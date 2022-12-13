Кремль отменил пресс-конференцию Путина из-за боязни обсуждения войны против Украины — британская разведка 13 декабря, 09:00 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

По данным британской разведки, традиционную пресс-конференцию кремлевского диктатора Владимира Путина отменили из-за боязни несанкционированным обсуждением «специальной военной операции».

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что Кремль объявил об отмене пресс-конференции 12 декабря.

Разведка отметила, что это произошло впервые за 10 лет. Кроме того, в этом году также не будет прямой линии с Путиным.

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«Хотя вопросы почти наверняка проверяются заранее, отмена, вероятно, связана с растущими опасениями по поводу преобладания антивоенных настроений в России», — говорится в сообщении.

Кремлевские чиновники почти наверняка крайне болезненно относятся к возможности того, что любое мероприятие, на котором будет присутствовать Путин, «будет захвачено несанкционированным обсуждением «специальной военной операции», отметили в разведке.

По словам, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, большой пресс-конференции до Нового года «не планируется». Однако Песков допустил, что диктатор «найдет возможность поговорить с кремлевским пулом».

