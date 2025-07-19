Аналитики говорят, что отказ российского диктатора Владимира Путина идти на компромисс по Украине является колоссальной ошибкой, которая стоит России регионального влияния, прибыльных энергетических рынков и ее места в мире, пишет The Washington Post .

Издание напоминает, что, поскольку Путин отказывается от мирных предложений президента США Дональда Трампа, а во время постоянных российских атак на украинские города гибнут мирные жители, надежды на соглашение о прекращении войны или восстановление отношений Москвы с Западом эфемерны.

Российские чиновники изображают решимость Путина продолжать борьбу как необходимый стратегический выбор, но западные аналитики считают отказ российского диктатора от компромисса стратегической ошибкой с колоссальной ценой в отношении международного влияния, рынков для экспорта энергоносителей и глобальных союзников, говорится в статье.

WP отмечает, что главные союзники России на Ближнем Востоке, Иран и Сирия, значительно ослаблены, кроме того, она теряет традиционных друзей на Кавказе и в Центральной Азии.

«Показательно, что ее главным поставщиком оружия сейчас является государство-изгой Северная Корея», — отмечает издание.

Разочарование Трампа и реакция Кремля

Трамп, разочарованный отказом Путина заключить прагматичную сделку, объявил 18 июля, что поможет Украине получить передовое оружие американского производства, оплаченное Европой, и пригрозил жесткими санкциями против России и ее торговых партнеров, если до сентября война не прекратится, напоминает автор статьи Робин Диксон.

Журналистка обратила внимание на то, что, когда Трамп приписал своей жене Мелании изменение своего мнения о войне, потому что она указала ему на постоянные атаки России на украинские города, первую леди США атаковали российские государственные СМИ. Российское государственное телевидение немедленно показало обнаженные и полуобнаженные фотографии Мелании Трамп и распространило мемы о том, что она — украинский агент, одновременно предполагая, что у Трампа «супружеские проблемы». Также российские телеведущие стали больше критиковать самого Трампа, отмечается в статье.

WP напоминает, что контент российских государственных СМИ жестко контролирует Кремль.

Не интересы России, а иррациональная месть

Майкл Киммедж, эксперт по вопросам России и профессор Католического университета Америки, высказал мнение, что отказ Путина от главных уступок Трампа — запрета Украине вступить в НАТО и разрешения России сохранить захваченные ею территории — является скорее эмоциональной фиксацией для Путина, а не защитой рациональных интересов России.

«Если говорить прямо и просто, война — это огромная стратегическая ошибка для России. Это не та война, которую Россия может выиграть в долгосрочной перспективе. Цена войны невероятная. Мы говорим примерно о миллионе смертей и раненых до конца этого календарного года, и война объективно, я думаю, способствует ухудшению геополитического положения России», — сказал он.

Киммедж также заявил, что, хотя Путин частично руководствуется опасениями из-за расширения НАТО, есть также ощущение, что российский диктатор «мстит» Украине за то, что она не является послушным государством-клиентом, как Беларусь.

«Это глубоко иррационально, даже фанатично, но это одна из многих причин, почему, по моему мнению, Путин просто не может отделить себя от этой войны», — считает эксперт по вопросам России.

WP отмечает, что Путин вместо быстрой войны, которую планировал, получил разрушенные отношения с ЕС и активизацию НАТО: к Альянсу присоединились Финляндия и Швеция, а страны-члены согласились увеличить расходы до 5% ВВП.

Проблемы на Ближнем Востоке

Также издание отмечает, что одновременно ухудшились отношения России с важными соседями, в частности, Казахстаном, Арменией и Азербайджаном. Армения объявила о планах выхода из возглавляемой Россией региональной группы безопасности — Организации Договора о коллективной безопасности, а Азербайджан возмущен тем, что Путин отказался взять на себя ответственность, когда российские войска сбили азербайджанский гражданский самолет в российском воздушном пространстве в декабре, в результате чего погибли 38 человек, отмечается в статье.

До войны Путин гордился своей способностью общаться со всеми игроками на Ближнем Востоке, но с тех пор он потерял поддержку и союзников, пишет WP. Кроме того, издание отмечает, что Россия не смогла предотвратить падение режима Башара Асада в Сирии, поскольку не имела для этого ресурсов из-за войны против Украины, а еще один союзник Кремля — Иран — был значительно ослаблен из-за авиаударов США и Израиля.

Ухудшение состояния экономики

Война усилила зависимость России от Китая, пишет автор статьи. Диксон объясняет, что в 2021 году, до войны, Россия экспортировала 49% своей нефти и 74% газа в Европу, но сейчас из-за войны она продает большую часть своих энергоносителей по сниженным ценам Китаю и Индии.

WP отмечает, что Путин стремился улучшить связи между странами Глобального Юга, многие из которых не хотят быть вынужденными выбирать сторону между Россией и своими основными торговыми партнерами на Западе, и официально признал режим Талибана в Афганистане, пытаясь найти новых партнеров и усилить влияние РФ. Однако, продолжает издание, суженные торговые возможности России, экономика, которая сейчас в значительной степени ориентирована на военное производство, и будущее бремя военных пенсий угрожают долгосрочному процветанию.

В статье отмечается, что 40% бюджета России идет на военные расходы. Недавний анализ издания Re: Russia свидетельствует, что за первое полугодие 2025 года Россия потратила 25 миллиардов долларов на рекрутинг военных, бонусы за подписание контрактов с минобороны РФ, льготы, компенсационные выплаты военным и их зарплаты, а годовые расходы России могут достичь 2% ВВП.

Издание напоминает, что российские чиновники в прошлом месяце уже признали, что военные расходы и западные санкции толкают экономику к рецессии. Однако Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил, что россияне и украинцы — «один народ» и «в этом смысле вся Украина наша», его лицо было смертельно серьезным, а аудитория смеялась и аплодировала, отмечает WP. «У нас есть — это не поговорка и не притча — а старое правило: где бы ни ступила нога российского солдата, там и наше», — приводит издание цитату из заявления российского диктатора.

«Мессианская» борьба против Запада

Неспособность Путина воспользоваться уступками Трампа создает условия для войны без конца и подтверждает давнюю идею его жесткой группы силовиков, что Вашингтон всегда будет противником, продолжает Робин Диксон. Она отмечает, что после усиления риторики Трампа в отношении России в России снова начали описывать войну как центральную часть «мессианской» борьбы России против Соединенных Штатов и Запада.

«Эта война будет долгой. И Соединенные Штаты — с Трампом или без него — останутся нашим противником», — приводит издание слова российского пропагандиста Дмитрия Тренина в колонке от 9 июля. Он также утверждает, что нынешние события «фундаментально не об Украине», а о косвенной войне между Западом и Россией.

Аналитик по вопросам России Максим Трудолюбов, который является старшим советником Института Кеннана, считает, что отказ Путина признать неудачу или ошибки превратил ограниченный локальный конфликт в титаническую борьбу между Востоком и Западом, что значительно усложнило прекращение войны, сообщается в статье.

«Вот почему эта неудача стала частью его общей картины борьбы против Запада, борьбы против Соединенных Штатов. Цель остановить дрейф Украины на Запад превратилась в некую глобальную борьбу, которую, по его мнению, он ведет — ибо иначе его поведение трудно объяснить», — заявил Трудолюбов.

WP продолжает, что на фоне усиления Кремлем цензуры и репрессий во время войны сторонники жесткой линии в России призывают к отказу даже от формальной поддержки демократии и западных ценностей.

В основном докладе на конференции Россия 2050, организованной в прошлом месяце прокремлевским Царьградским институтом российского олигарха Константина Малофеева, утверждалось, что война в Украине якобы стала переломным моментом, который положит конец мировому лидерству США и откроет новую эру войны и острой конкуренции за мировую власть, сказано в статье.

«Россия должна быть автократией. История России убедительно доказала, что либерализм и западная модель демократии разрушительны для нашей страны», — заявили авторы этого доклада.

Между тем историк Стивен Коткин из Стэндфорского университета в июльской статье под названием Где место России в мире объясняет, что Россия всегда процветала, когда поддерживала глубокие экономические связи со своими западными соседями.

«Россия не „вернулась“. У России было гораздо большее влияние в Украине до попытки завоевать ее всю, чем сегодня. В значительной степени в результате обращения к силе, позиции России в Евразии, там, где она раньше верховодила, ухудшаются», — написал Коткин.