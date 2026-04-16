Политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV рассказывает как Кремль может попытаться восстановить свое влияние в Венгрии, прогнозирует, что после победы Петера Мадьяра на выборах политическая карьера премьера Виктора Орбана, вероятно, закончится, и перечисляет возможных участников «кастинга на роль российского друга в Европе»

— Хочу начать с того, чтобы процитировать Петера Мадьяра, его слова, что он сказал относительно России. Сам он не очень будет напрашиваться на телефонный звонок, чтобы поговорить с Путиным: «Я не буду ему звонить, но если он позвонит, я трубку подниму. Если мы поговорим, я ему скажу, чтобы он остановил войну». Мне кажется, Петер Мадьяр дал четко понять, кто в этой войне жертва, а кто агрессор. Насколько нам стоит буквально воспринимать эти слова? Можем ли мы ожидать, что эта риторика останется риторикой, а все-таки сложатся обстоятельства так, вынужденные или не вынужденные, что Мадьяру придется идти на какое-то сотрудничество с Россией, так, как это делал Виктор Орбан?

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— Я бы здесь провел достаточно неожиданную, но логичную параллель, как мне кажется, между Петером Мадьяром и новым лидером Сирии аш-Шараа. Который, с одной стороны, достаточно жестко критиковал Москву, когда пришел, а с другой стороны, находился в настолько сложной ситуации и должен был стараться всеми средствами привлекать любые деньги в экономику своей страны, которые можно было найти, что готов был общаться и с Владимиром Путиным, ездить в Москву, встречаться с ним, несмотря на то, что российская армия в Сирии совершала военные преступления. Очевидно, воевала непосредственно с самим аш-Шараа.



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Ничего такого в Венгрии близко не было, но с учетом того, как российские специалисты, советники (я бы так назвал), политтехнологи оказывали активную помощь Виктору Орбану, очевидно, что они боролись против прихода к власти Петера Мадьяра. Он сам с самого первого громкого скандала, условно сексуального, во время предвыборной кампании, постоянно использовал выраженные российский стиль, российские методы.

Всем было понятно, на что он намекает, а потом он говорил об этом прямо, ближе к концу предвыборной кампании, когда появилось больше материалов о сотрудничестве Орбана с Москвой, о том, что Россия очень активно воздействует на Венгрию. И ни в коем случае Петер Мадьяр не собирается превращаться в такого лакея Кремля, которым был Виктор Орбан.