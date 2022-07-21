В Минобороны Британии объяснили, почему оккупанты штурмуют Углегорскую ТЭС 21 июля, 10:02 Попытка прорыва оккупантов на Углегорскую ТЭС связана с намерением восстановить темп продвижения к Славянску и Краматорску (Фото:Радио Свобода)

По информации Министерства обороны Великобритании, российские силы вторжения продолжают попытки мелкомасштабных атак вдоль линии фронта на Донбассе и приближаются к Углегорской ТЭС.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что Россия отдает приоритет захвату критически важной национальной инфраструктуры, такой как электростанции.

Попытка прорыва на Углегорскую ТЭС связана с намерением российских сил восстановить темп на южном крае своего продвижения в Краматорск и Славянск, отметили в Минобороны Британии.

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В утренней сводке Генштаб сообщал, что террористические войска РФ вели штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС. Однако украинские военные принудили оккупантов к бегству.

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