В Минобороны Британии объяснили, почему оккупанты штурмуют Углегорскую ТЭС

21 июля, 10:02
Попытка прорыва оккупантов на Углегорскую ТЭС связана с намерением восстановить темп продвижения к Славянску и Краматорску (Фото:Радио Свобода)

Попытка прорыва оккупантов на Углегорскую ТЭС связана с намерением восстановить темп продвижения к Славянску и Краматорску (Фото:Радио Свобода)

По информации Министерства обороны Великобритании, российские силы вторжения продолжают попытки мелкомасштабных атак вдоль линии фронта на Донбассе и приближаются к Углегорской ТЭС.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что Россия отдает приоритет захвату критически важной национальной инфраструктуры, такой как электростанции.

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Попытка прорыва на Углегорскую ТЭС связана с намерением российских сил восстановить темп на южном крае своего продвижения в Краматорск и Славянск, отметили в Минобороны Британии.

Видео дня
https://mobile.twitter.com/DefenceHQ/status/1549993286936444928

В утренней сводке Генштаб сообщал, что террористические войска РФ вели штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС. Однако украинские военные принудили оккупантов к бегству.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Великобритания Углегорская ТЭС Война России против Украины

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