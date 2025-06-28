«Глубоко укоренившийся страх войны». Мерц объяснил, почему многим немцам трудно воспринимать Путина как угрозу

«Среди части нашего населения глубоко укоренен страх войны. Я его не разделяю, но могу понять. В принципе, правильно искать все пути к миру. Однако, когда речь идет о России, моя точка зрения реалистична: я сейчас перечитываю книгу о премьер-министре Великобритании Невилле Чемберлене и его политике умиротворения в отношении Адольфа Гитлера. Мы не должны повторить такую ошибку», — заявил Мерц в интервью Süddeutsche Zeitung.

Он также отметил, что Германия как страна имела ложное впечатление, что мир в Европе будет почти автоматической данностью навсегда.

Канцлер Германии добавил, что, к счастью, его стране не пришлось переживать войну десятилетиями и 70 лет членства Германии в НАТО были годами мира и свободы.

«Это не данность; нам всегда придется с этим (возможной войной в Европе — ред.) иметь дело», — сказал также Мерц.

Подготовка Германии к возможной войне России против НАТО

14 мая министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что в этой стране могут возобновить призыв в армию, если не удастся набрать достаточное количество добровольцев.

Германия приостановила обязательную военную службу в 2011 году. Ее восстановление будет означать значительный поворот в политике, обусловленный угрозой со стороны России, а также беспокойством относительно надежности гарантий безопасности со стороны США при президентстве Дональда Трампа.

Писториус сказал, что Бундесвер насчитывает около 181 500 военнослужащих, что значительно меньше целевого показателя в 203 000 к 2031 году.

В апреле 2025 года генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Россия может совершить нападение на страны НАТО уже в 2029 году, который, по его словам, станет целевым для перевооружения немецкой армии.

По его оценкам, к 2029 году Россия будет «готова к широкомасштабному нападению обычными вооружениями, даже на территорию НАТО». Он добавил, что цель российского диктатора Владимира Путина заключается в том, чтобы «ослабить и уничтожить НАТО как альянс и дискредитировать западную модель общества».

6 апреля издание NTV/dpa сообщило, что в Гамбурге в Германии в сентябре 2025 года Бундесвер проведет масштабные учения, чтобы отработать действия на случай нападения России на страны НАТО.

В январе Писториус заявлял, что учитывая рост российской армии существует вероятность попытки нападения РФ на страны НАТО в 2029—2030 годах. В связи с этим он подчеркнул важность укрепления обороноспособности Альянса до этого времени.