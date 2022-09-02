«Хотят на нашем горбу выехать. Давыдюк подверг критике российских оппозиционеров и рассказал, кто на самом деле рушит режим Путина. Интервью 2 сентября, 20:30 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Спутник/Гаврил Григоров/Пол via REUTERS)

Политолог Николай Давыдюк в интервью Радио НВ рассказал, почему Украина сейчас нужна российским оппозиционерам, а не наоборот, и кто действительно показывает, что диктатор Владимир Путин слаб и как политик, и как полководец.

— Бывший депутат Государственной Думы Илья Понамарев возглавил совместный политический центр подразделения Вооруженных сил Легион Свобода России и российской партизанской организации Национальная республиканская армия. Господин Пономарев рассказывал о целях этой организации, о том, что главной их целью является подорвать режим Путина. А зачем Украине, чтобы в Киеве работала эта организация и чтобы что-то они пытались отсюда подорвать режим в России? Насколько это нужноая, необходимая, полезная вещь? Что она нам вообще дает?

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— Первое и самое главное: чтобы подорвать режим в России, нужно сидеть не в Киеве, нужно ехать на Кавказ, в Москву, Петербург.

Но русские оппозиционеры делятся на две группы. Одни — любят Россию из Ниццы, другие — любят Россию из Киева.

Есть глубокая и старая идея, еще с 1990-х на самом деле, когда на самом деле главным донесением политических идей была открытка, всегда говорили, что революция в России возможна только когда она стартует из Киева, потому что здесь можно печатать на русском языке, туда завозить. Это Березовский в 2004 году тоже продвигал из Лондона, типа «вот мы пойдем делать революцию против Путина, в Киеве будет главный штаб». И они хотели использовать это как базу.

Мне кажется, что Украине это не нужно! Просто нас сейчас используют!

Понятно, что [бизнесмен Михаил] Ходорковский ведет избирательную кампанию, Пономарев в этой тусовке один из полевых фронтовых лидеров. Классно, «мы скрестили шпаги против Путина». Только выходит так, что за это все сейчас платим мы! И на нашей территории происходят все смерти. А четких ответов, чей Крым, мы не слышали от них.

— Мы слышали ответ, чей Крым.

— Пономарев — да, когда не проголосовал (он единственный депутат Госдумы РФ, голосовавший против аннексии Крыма — ред.). К Ходорковскому и остальной команде есть вопросы.

Эта тусовка ни на что сейчас не отвечает, но готова на этой волне заехать в Кремль. «Вы, украинцы, скиньте Путина, нам все там расчистьте, а мы потом туда зайдем».

Они говорят, что повстанческая армия так серьезна — они подожгли четыре военкомата за время войны, и взяли на себя ответственность за подрыв этой Дугиной (в ночь на 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной (Платоновой), дочерью идеолога Путина Александра Дугина, которая, как и отец, активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и выступала за геноцид украинского народа — ред.).

Опять же: умерла ли она или нет, мы не знаем. А то, что там лежало в гробу, не совсем похоже на труп сгоревшего человека после взрыва автомобиля. И улыбающийся Дугин — тоже выглядит как немного сомнительная история.

У меня большое сомнение, не водят ли нас здесь за нос, не держат ли нас за дураков? Просто имитируют создание каких-то повстанческих вещей для того, чтобы на россиян не наложили визовые ограничения, чтобы российские олигархи не заплатили потом за восстановление.

[Русско-украинский продюсер Александр] Роднянский тоже очень известный киевлянин — «я против войны, но все вопросы сложные». И пишут там сидящие 30 райтеров этот инстаграмм, который потом еще часть наших лидеров мнений репостят — «колониальное наследие, табличку с этого дома не снимайте, потому что вы обезьяны бескультурные». Извините, не должен он нас учить, рассказывать, что здесь происходит! Он сидит в парижской квартире и рассказывает, как в Славянске защищать Родину, или как, например, защищать Харьков.

Вы, мол, здесь гробом ложитесь, чтобы вас всех перестреляли, а Пушкина не трогайте, потому что это о культуре. Пушкин не о культуре, Пушкин о Путине и о колониальном наследии русской империи на этих территориях. Как и Гагарин, Лермонтов и все эти так называемые культурные «растяжки», которые они здесь растянули и ждут, чтобы мы в них постоянно вступали.

Мы строим свое государство, и нам не нужны чужие авторитеты, которые рассказывают.

Миллиардер [Евгений] Чичваркин, такой оппозиционный Путину, что смог продать свою компанию и получить за нее деньги, после чего уехал в Лондон, всегда поддерживает Украину. Но в месседжах постоянно звучит «в Украине воруют на гуманитарке, Украина ворует оружие, а наш фонд не ворует». Простите меня, господин Чичваркин, приезжайте и посмотрите, как воруют! Потому что сидеть из Лондона рассказывать, что здесь все плохие — это одно.

Они всегда нас типа поддерживают, все против войны, но в ключевых вопросах всегда возникает сомнение, что «хохлые дураки»! Вот этого не нужно.

У меня точно такое же сомнение сейчас, достаточно скептическое на самом деле, относительно всех этих повстанческих армий, этого всего.

— Ты сейчас назвал много фамилий. Насколько я поняла из разговора с Ильей Пономаревым, там же сейчас очень много разных отростков российской оппозиции. Кто действительно сидит в Киеве и называет войну войной, Крым украинским, и все абсолютно однозначно. А кто-то, например, сидит в Риге или Вильнюсе, говорит, что Путин преступник, но Крым, это не так однозначно. То есть есть совершенно разные столбы российской оппозиции. Общаясь с разными европейскими дипломатами, я заключила, что они не столь категоричны, все же присматриваются к представителям российской оппозиции, пытаются еще оставить через них еще какое-то окно возможностей для того, чтобы когда упадет режим Путина, попытаться восстановить на совершенно других условиях связи. Связь и отношения с Россией. Вопрос: нужно ли это Украине?

— Наша задача — освободить Украину от ростков колониализма России. Я, к примеру, читал манифест этой армии. Они говорят, что строят общество без олигархов, и флаг такой же, как у одного из главных российских олигархов за спиной, этот бело-голубой.

Далее они говорят: «За братство народов Украины, России, Белоруссии и Сирии». Мне вообще сейчас тяжело входит в голову братству Украины и России после того, как они запустили несколько тысяч ракет в Украину; и Беларуси, которая тихо сидит и нож затачивает, не люди, а [диктатор Александр] Лукашенко.

И еще здесь у нас четвертый братский народ, очень «близкий» для нас — сирийцы. Вот очень близкий сирийский народ для Украины (саркастично — ред.).

Французы не говорят, что немцы их братья, «давайте дружить». Они говорят «окей, есть закон, это граница, все, работаем». Вот это то, что нам нужно.

А они хотят нам снова навязать новую эту идею неолиберальной империи: «До этого вы были колония классическая, а теперь вы будете неолиберальной колонией, потому что вы братья вместе с сирийцами, с нами». Да не братья вы нам! Оставьте вы все эти идеи Ленина, Петра І себе.

Выходит так, что часть оппозиционеров действительно говорят те вещи, которые мы хотим слышать, а вторая часть играет в неоднозначность. Но потом суммарно, когда эту оппозицию суммируешь, оно потом оказывается для Украины все неоднозначно.

Но я скажу такую вещь. Сегодня оппозиция нужна не нам, чтобы развалить режим Путина, как это говорит [советник главы Офиса президента Алексей] Арестович, когда втягивает в наш медиа-эфир миллион российских непонятных личностей, которые здесь вообще не нужны. Они говорят, что нам нужно создавать российскую оппозицию, чтобы она влияла. Русской оппозиции нужна Украина в миллион раз больше, чем они нам! Наше влияние на режим в тысячи раз сильнее! Украинские Вооруженные силы закопали 50 тысяч российских солдат. Вот удар! Они за 30 лет этого не сделали.

Я сейчас не призываю убивать, но это удар по режиму, по политической системе. Мы показали, что Путин слаб как политик, как полководец, они этого не делали! Они сидели в Лондоне и выбирали, какие устрицы вкуснее! Завезенные из Ирландии или завезенные из Аргентины? И какой брют вкуснее, 1968 или 1993 года? Вот чем они занимались!

А они хотят на нашем горбу сейчас выехать!

И тут еще проблема: когда Путин падет (а Путин падет, Украина уже так настроена, что она его не отпустит в живых) им самим нужно будет перезагрузиться. В России, желающей идти в будущее, не будет возможности туда пойти, если будет Путин или ставленник Путина, чтобы снять санкции, которых у них семь пакетов, сейчас восьмой [примут].

Они государство-террорист. Да, не все страны подписали нужный документ, но уж если суммируя санкции, они не меньше, чем у Ирана или Кубы! Все смеялись, что у Кубы нет кока-колы — Куба-кола, Фидель-кола какая-нибудь продается по доллару. Так в России уже так же — Вкусно и точка!

Поэтому им, чтобы перейти в цивилизованный мир, потребуется реальная смена власти! А они сейчас нам говорят «вы нам помогайте»… Чего нас держат за дураков? «Вы нам помогайте, потому что вам нужно, чтобы Путина свергли». Один хочет быть министром, второй — спикером Думы, третий — президентом, четвертый хочет быть «евреем при государстве», как говорил Березовский. Каждый себе роль нарисовал. А теперь говорят: «Пусть теперь хохлы-дураки за все это заплатят, на их горбу мы выедем». Друзья, это ваше государство, возвращайтесь! Пусть вам визы закрывают в Европу, езжайте в Россию и сражайтесь там!

Просто все хотят, пока умирают украинские солдаты на поле боя, тихонько делать какие-то медийные проекты. Эти телевизионные каналы в Ютубе — это bullshit! Это 30 тысяч просмотров! Вы так решили Путина скинуть на 30 тысяч просмотров?

А Украина делает новости. Когда сносят путинские войска или когда в Крыму загораются склады, пересматривают миллиарды людей по всей планете! Только сейчас есть угроза. Она называется атомной станцией. Путин захватил ее, и сейчас миллиард людей может от этого пострадать. Каков ваш план действий? «Здесь мы лучше посидим, шампанского попьем».

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