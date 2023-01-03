Наступление РФ возле Бахмута захлебнулось: британская разведка назвала причину 3 января, 09:14 Украинские силы получили подкрепление в районе Бахмута (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, период самого сильного наступления российских сил в районе Бахмута Донецкой области уже прошел. Маловероятно, что оккупанты смогут захватить город в ближайшее время.

В сводке ведомства говорится, что в середине декабря российские военные и наемники ЧВК Вагнера, вероятно, участили свои пехотные атаки вокруг Бахмута, но многие из этих операций плохо поддерживались.

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В разведке отметили, что за последние 10 дней Украина направила существенные подкрепления для защиты этого сектора, и частота атак российских войск, похоже, уменьшилась по сравнению с пиком в середине декабря.

Также в ведомстве добавили, что обе стороны понесли большие потери в этом районе.

«Российские наступательные операции в этом районе в настоящее время, вероятно, проводятся только на уровне взвода или отделения. Маловероятно, что Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели», — говорится в сообщении.

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже более полугода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, несмотря ни на какие потери, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.

