Почему Милли говорил о переговорах с Россией — мнение Климкина 17 ноября, 14:42 Глава МИД РФ Сергей Лавров на саммите G-20 в Индонезии, на который он поехал вместо Владимира Путина и который досрочно покинул перед самым массированным ракетным обстрелом Украины с 24 февраля (Фото:Mast Irham/Pool via REUTERS)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ рассказал, почему, по его мнению, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли говорил о переговорах с Россией.

«Я понял Милли не совсем так. Я понял, что в ближайшее время может появиться окно, когда нужно подумать о возобновлении переговоров. Он не сказал об условиях, он не сказал, к каким целям мы должны стремиться, чего обязательно достичь, чего не обязательно. И он говорил это как военный», — сказал Климкин в эфире Радио НВ.

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Он добавил, что видит в словах Милли сигнал, но не видит «фундаментальной проблемы».

10 ноября издание The New York Times со ссылкой на источники среди официальных лиц сообщило, что глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время закрытых совещаний сказал, что защитники Украины на поле боя «добились примерно столько, сколько могли разумно ожидать до наступления зимы», и поэтому должны попытаться «закрепить достижения за столом переговоров».

А по данным The Wall Street Journal, советник президента США Джейк Салливан рекомендовал команде президента Владимира Зеленского подумать о реалистичных требованиях для диалога с РФ, включая пересмотр позиции Киева по Крыму.

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью НВ заявил, что не видит ни одного аргумента в пользу переговоров Украины с Россией.

