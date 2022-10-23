Почему Лукашенко решил поддержать Путина, а не договариваться с Западом — объясняет белорусский журналист 23 октября, 10:18 Александр Лукашенко не может договориться с Западом, так как для этого пришлось бы отпустить политзаключенных (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)

Журналист и политический аналитик из Беларуси Игорь Ильяш в интервью Радио НВ объяснил, почему Александр Лукашенко решил поддержать Владимира Путина, а не договариваться с Западом.

В интервью Радио НВ Ильяш рассказал, что в сентябре Лукашенко пытался «прощупать почву» на предмет сближения с Западом.

«Если посмотреть на действия режима Лукашенко примерно со второй половины июля до момента объявления мобилизации в России, то мы увидим как раз молчаливое дистанцирование. Внезапно после всех этих рассказов о том, откуда на Беларусь готовилось нападение, примерно два месяца украинская повестка из официальной риторики практически ушла. Если Лукашенко высказывался, то крайне миролюбиво. Более того, в начале сентября он заговорил о возможной широкомасштабной амнистии в Беларуси, которая должна была затронуть политзаключенных, несколько человек были помилованы», — отметил журналист.

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По его словам, была также информация о том, что глава белорусского МИДа Владимир Макей проводил некоторые кулуарные встречи, переговоры с западными дипломатами.

«По неофициальной информации, он буквально пугал западных дипломатов тем, что нужно Лукашенко спасать от России, потому что, дескать, если его сейчас не поддержать, то будет аннексия Беларуси по тому же сценарию, как и оккупированные территории Украины», — рассказал Ильяш.

Он отметил, что эти шаги Лукашенко, хоть и осторожные, говорят о том, что он понимает, что Россия терпит серию поражений в войне.

«Думаю, если бы сейчас Кремль не пошел на такую резкую эскалацию с мобилизацией и аннексией территорий, то, скорее всего, этот тренд на молчаливое дистанцирование и попытки чуть-чуть найти какие-то контакты на Западе, продолжился бы. Но Путин просто не оставил сейчас такой возможности: ему нужно было определяться и принимать решение прямо сейчас. И делать резкий поворот на Запад он не может», — считает журналист.

Он объяснил это тем, что первый шаг для налаживания отношений с Западом — это освобождение политзаключенных: если не всех, то, по крайней мере, значительной их части.

«А это уже резкий разворот во внутренней политике. Вместе с разворотом во внешней политике это может вызвать деморализацию его силового аппарата, который два года натравливался именно на полное уничтожение любого инакомыслия, на полную поддержку России. Силовой аппарат — это единственная точка опоры внутри страны для режима Лукашенко. Поэтому резкий поворот был бы слишком большим риском. И он выбрал другой вариант — поддержать сейчас Путина», — констатировал Ильяш.

За последнее время белорусский диктатор объявил о создании совместной с Москвой военной группировки, что подразумевает перемещение из России как минимум 9 тыс. военных, пары сотен танков и другой техники. Кроме того, на днях Лукашенко ввел в стране режим контртеррористической операции — «в связи с обострением ситуации по периметру наших границ». И начал скрытую мобилизацию, под видом проверки боеспособности и сборов резервистов.

И хотя многие иностранные и украинские аналитики говорят, что Лукашенко не рискнет ввязаться в путинскую военную авантюру полноценно, сам диктатор и его генералы позволяют себе все более агрессивные высказывания в адрес Украины и коллективного Запада.