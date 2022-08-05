Событие, всколыхнувшее весь Ближний Восток. Как и почему Ливан отменил арест судна с ворованным украинским зерном — посол 5 августа, 13:27 Судно с украинским зерном Laodicea в порту Триполи, 29 июля (Фото:REUTERS/Walid Saleh)

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ в интервью Радио НВ рассказал, как и почему Ливан отменил арест судна с похищенным Россией украинским зерном.

«У нас была очень серьезная позиция. Ливанскую позицию против нас возглавлял сам министр инфраструктуры Ливана, отвечающий и за порт, и за таможню. Они делали нам максимальную обструкцию и влияли на происходящую ситуацию. Несмотря на это, нам удалось и арестовать, и взять образцы, и доказать, что это ворованная мука», — рассказал Осташ Радио НВ.

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Дипломат объяснил, что правительство Ливана оказалось «между двумя огнями».

«С одной стороны, мощный прессинг и России, и Сирии, и всех, кто за ним стоит, а с другой — Украина. Было очень сложно, было много политических влияний на этот процесс. Мы просто наблюдали это по показаниям, выступлениям, заявлениям российского посольства в Ливане, за заявлениями сирийского посольства в Ливане, сирийского МИДа. Это был очень мощный прессинг на Ливан, совершенно очевидный», — сказал посол.

Он добавил, что на посольство оказывали давление — «были угрозы, преследования». Однако дипломатам удалось получить доказательства похищения украинского зерна Россией.

Осташ также рассказал, что решение о снятии ареста с российского судна главный прокурор Ливана принял до того, как поступили реальные показания и документы из Офиса генерального прокурора Украины.

«Было проведено их расследование, но мы понимаем, что решение было таким, чтобы просто исчезла проблема. Мы понимаем, что это частный бизнес, частный корабль, частные бизнесмены пытались купить эту муку. Поэтому надо понимать, что ливанское государство сделало все возможное, чтобы не допустить на ливанский рынок эту краденую продукцию», — пояснил дипломат.

Он также заявил, что задержание судна с ворованным зерном на 144 часа — «это очень большая победа».

«Нам удалось арестовать это судно, почти взять образцы для экспертизы. И самое главное — получить доказательство, что это было судно с краденой мукой из Украины, в том числе из Крыма. Нас три дня не допускали к судну, мы его вчера открыли. Это очень важно, когда ты ловишь вора за руку. … Мы увидели мешки — восемь тысяч тонн муки и почти две тысячи тонн ячменя. На этих мешках очень четко написано: Красногвардейский элеватор. То есть это зерно было перемелено в Красногвардейске, Крыму, на украинской территории. Это безоговорочное доказательство того, что они прибыли сюда с ворованным грузом», — рассказал Осташ.

Посол также сообщил, что Украине удалось получить сателлитные спутниковые снимки из трех стран из порта Феодосии, которые подтверждают, что это судно было загружено не в порту Кавказ, как было представлено в манифесте Карго.

«У нас были неопровержимые доказательства. В последний момент они поняли, что запахло жареным. Это не было наше поражение, это было бегство», — подчеркнул он.

4 августа суд в ливанском Триполи снял арест с сирийского сухогруза Laodicea с украденным российскими оккупантами украинским зерном.

2 августа посольство Украины предложило правительству Ливана купить муку и ячмень, украденные российскими оккупантами, по ценам вдвое ниже рыночных.

О прибытии судна в порт Триполи стало известно несколько дней назад. В четверг, 28 июля, посол Украины в Бейруте Игорь Осташ встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном и попросил выяснить обстоятельства нахождения в ливанских территориальных водах сирийского судна. По его словам, судно было загружено в Феодосийском порту ячменем, вывезенным с временно захваченных Россией территорий Украины. На следующий день МИД Ливана сообщил, что проведет проверку груза на этом судне.

Вскоре генпрокурор страны Гасан Вейдат подтвердил, что судно находится под арестом на время проведения экспертизы. Посольство Украины получило доказательства того, что на борту судна украденные из Украины мука и ячмень.

26 июня первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист Россия вывезла с временно захваченных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.

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