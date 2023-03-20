«Путин получил жесткое предупреждение». Джон Болтон о ядерном блефе РФ, настоящей игре Китая и отсутствии «скрытой армии» у РФ — интервью 20 марта, 13:19 Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп видит «мир и свое место в нем как в комиксах» (Фото:Gage Skidmore via Flickr)

Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности президента США, считает, что Китай уже оказывает существенную поддержку России, но выигрывает при любом сценарии развития войны между Россией и Украиной. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Украинской службе Голоса Америки.

Автор: Татьяна Ворожко



По мнению Болтона, конечной целью Китая является достижение «региональной гегемонии во всем Индо-Тихоокеанском регионе, и в конце концов — глобальной гегемонии». У США и союзников есть рычаги влияния на Китай, но боятся ими воспользоваться, сказал Болтон.

Видео дня

Государственный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву должен пройти 20−22 марта. Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс и другие американские чиновники заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки России оружия. Пекин такие планы отрицает.

Также во время интервью Голосу Америки Болтон подверг критике видение Дональда Трампа относительно окончания войны в Украине, сказав, что он видит «мир и свое место в нем как в комиксах».

Джон Болтон работал советником по Национальной безопасности президента Дональда Трампа в 2018—2019 годах, когда он был, по версии Трампа, уволен, а по словам самого Болтона, ушел с поста. Это произошло, когда стало публично известно о задержке выделения Украине военной помощи на 400 миллионов долларов, вопрос, который позже фигурировал по делу о первом импичменте Дональда Трампа. Хотя импичмент поддержала Палата представителей Конгресса США, 5 февраля 2020 года Сенат, большинство которого составляли республиканцы, проголосовал против импичмента Дональда Трампа, обвиненного в попытках склонить власть в Украине к расследованию в отношении Джо Байдена и его сына Хантера. В своей книге Комната, где это произошло, где Болтон описывает свой опыт работы в администрации Дональда Трампа и в публичных выступлениях, он критично характеризует своего бывшего шефа.

В 2005—2006-х годах Болтон служил послом США в ООН в администрации Джорджа Буша младшего, а также занимал высокие посты в Министерстве юстиции и Государственном департаменте США, администрациях президентов США Рональда Рейгана и Джорджа Буша старшего. Болтона считают «ястребом» в вопросах безопасности и внешней политики. Как он сказал в интервью Голосу Америки, он рассматривает возможность баллотироваться на следующих президентских выборах от Республиканской партии.

Сегодня Болтон активно выступает за увеличение военной помощи Украине. В интервью Голосу Америки он отметил, что США и НАТО должны создать четкий план победы Украины и обеспечить все необходимые ресурсы для его выполнения.

— Одна из вещей, которая может изменить исход войны России против Украины, это если Китай будет активнее поддерживать Россию. Как вы думаете, насколько Китай уже вовлечен на стороне России и может ли он начать или резко увеличить военную поддержку?

— Я думаю, что Китай очень активно поддерживает Россию. Конечно, мы знаем, что они существенно увеличили закупку нефти и газа из России, вероятно больше, чем публично сообщается. Они бы рады со временем делать это на постоянной основе. Я не сомневаюсь, что находящиеся под санкциями российские финансовые учреждения отмывают деньги из-за непрозрачной китайской финансовой системы на мировых рынках, и я думаю, что Китай может помочь России несколькими косвенными способами, независимо от того, поставляет ли он оружие в Россию непосредственно или нет. К примеру, он может продавать оружие в Беларусь. И что потом с ней происходит? Он может продать оружие Северной Корее, и что тогда с ним произойдет? Мир сложен и легко сказать: «Мы не поставляем оружие непосредственно в Россию», но добиться того же результата. Россия и Китай сейчас находятся в том, что можно назвать ситуацией договоренности. Я думаю, что отношения будут еще более близкими, и, по моему мнению, россияне будут попадать во все большую зависимость. Я думаю, что Китай это вполне устраивает.

— Какова, по-вашему, конечная цель Китая? В чем его заинтересованность в поддержке России?



— Я думаю, что Китай очень четко дал понять, что они хотят гегемонии в Индо-Тихоокеанском регионе, и, в конце концов, они хотят глобальной гегемонии. В своих публичных высказываниях они этого уже не скрывают. И Китаю очень выгодно превращение России в его сателлита — с сельскохозяйственной продукцией, полезными ископаемыми, огромной территорией, прямым выходом в Европу. Для них это очень удобный сосед. Я думаю, что при любом исходе российско-украинского конфликта Китай победит. Если Россия выиграет, полностью подчинит Украину, снова присоединит ее к России, это было бы плюсом для союзника Китая. Но если Россия терпит неудачу, она станет более зависимой от Китая. Так и так Китай выиграет.

— Имеют ли США и их западные союзники достаточно сильные рычаги влияния на Китай, экономические рычаги? И чувствителен ли Пекин к экономическому давлению?



— Я думаю, что Запад в целом действительно имеет огромное экономическое влияние на Китай, но они боятся им воспользоваться. Америка боялась, я думаю, теперь опасается несколько меньше, когда мы видим, что Китай использовал много своих коммерческих отношений как оружие. Huawei, ZTE не являются телекоммуникационными компаниями. TikTok — это не соцсеть для подростков. Это устройство для сбора разведданных. Но я думаю, что наши друзья в Европе не так осведомлены, как мы, возможно, несколько более зависимы от китайского рынка. С ними нужно еще немного поработать. Но вы знаете, что в отношениях «покупатель-продавец» ни одна из сторон не доминирует. Это две равноправные стороны. Следовательно, если мы используем нашу экономическую силу против Китая, это может оказать большой эффект.

— Нужно ли США наращивать свою военную мощь, чтобы это служило сдерживающим фактором для Китая?

— Я думаю, нет сомнений в том, что США придется столкнуться с необходимостью значительного увеличения своего военного бюджета. Запад после распада Советского Союза находился в плену фантазий. Люди говорили о «конце истории». В то время, как мы видим, в Украине история не закончилась. Но в 1990-х годах говорили о дивидендах мира. Бюджеты на оборону сократили по всему Западу, в Соединенных Штатах. В администрации (президента США Барака — ред.) Обамы они (расходы на оборону — ред.) были на голодном пайке. Так что у нас впереди долгий путь. Я думаю, что это будет важным вопросом дебатов во время президентской кампании этого и следующего года.



— Но в то же время Китай позиционирует себя миротворцем. Они только что договорились о возобновлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Они представили мирный план между Россией и Украиной. Стало известно о визите Си Цзиньпина в Москву, возможно, состоится виртуальный разговор с Зеленским. Разве это не похоже на то, что они хотят двигаться по другому пути?

— Нет, это пропагандистская кампания, и я думаю, что мы должны посмотреть на Китай, нашего противника, реалистично. Китайцы очень эффективны в информационной войне. Ранее США были эффективны в информационной войне. Наши ресурсы, как вы знаете, сейчас гораздо более ограничены, и их также нужно увеличить. Но на месте президента Зеленского, я бы очень осторожно относился к этому китайскому мирному плану, не воспринимал его как что-то бескорыстное и объективное.

Я думаю, что соглашение, заключенное при посредничестве Китая между Саудовской Аравией и Ираном, выгодно Китаю, поскольку они хотят получить доступ к закупке нефти во всех арабских государствах Персидского залива, а также в Иране. Я думаю, что Саудовская Аравия очень разочарована политикой администрации Байдена. И я думаю, что сейчас они метафорически тычут пальцем в глаз Белому дому. Я не думаю, что это серьезно изменяет ориентацию Саудовской Аравии, но это определенно не плюс для Соединенных Штатов. И я считаю, что это показывает, что идея о том, что вы можете иметь дело только с Китаем, рассматривая его исключительно как угрозу в Азии, ошибочна. Куда бы вы ни взглянули — везде Китай. Он пытается усилиться на Ближнем Востоке. Он присоединился к вторжению России в Украину. Он стремится стать не просто глобальным государством, а доминирующим мировым государством.

— Состоялось 10-е заседание Контактной группы по обороне Украины, на котором было объявлено о новой военной помощи. Как вы оцениваете военную помощь, которую Украина получает от США и их партнеров?

— Я думаю, что военная помощь, включая обмен разведданными, очевидно, была очень важна для Украины в защите от российского вторжения. Но я считаю, что этого было недостаточно. Я не думаю, что у НАТО есть четкая стратегия. Я не думаю, что страны НАТО, в том числе США, четко заявили о своих целях. Пока вы не определите цели, вы не знаете, какие ресурсы вам нужны для их достижения и как это сделать. Я думаю, что нас сдерживала Россия. Нам, очевидно, не удалось сдержать Россию перед вторжением, но они сдерживают нас. Мы сдержаны в том, какую помощь оказываем Украине. И я думаю, что это играет на руку американским изоляционистам: если мы не можем сказать, каковы наши цели, они говорят, что мы в очередной бесконечной войне, мы даем Украине «безлимитный чек». Я не считаю эти аргументы правдивыми. Но если США смогут четко сформулировать, что их цель — полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, тогда они смогут четко сформулировать, как достичь этой цели.

Вы упомянули о заседании Контактной группы по обороне Украины. После этого на пресс-конференции американский министр обороны заявил, что в Украине мы боремся за международный порядок, основанный на правилах. И я должен сказать, частью какого международного порядка, основанного на правилах, является Владимир Путин? Нет такого порядка. В этой войне мы сражаемся за интересы Америки и интересы Украины. Мы делаем это не как акт милосердия или для достижения какой-то абстрактной философской цели. Здесь есть конкретные интересы, которые заставляют Америку действовать в целях собственной самозащиты, что мы фактически делаем через наших друзей в Украине.

— Вы можете поделиться краткосрочными и долгосрочными прогнозами развития войны в Украине? Если уровень поддержки будет сохраняться таким, как есть, и Китай не усилит значительно поддержку России, может ли Украина победить?

— Я думаю, что сейчас очень тяжело увидеть, каким образом Украина может выиграть. Я боюсь, что целью Белого дома и НАТО является то, чтобы ситуация зашла в тупик, когда в войне фактически нет победителей и проигравших. Я считаю, что это, очевидно, очень губительно для Украины, но это губительно и для Соединенных Штатов, поскольку это говорит нашим противникам, России или Китаю или кому-то другому, что мы не имели решимости победить эту агрессию. И если у нас нет решимости победить на европейском континенте, что мы будем делать, когда Китай сделает шаг против Тайваня? Я считаю, что безопасность Америки во всем мире подрывается неспособностью или нежеланием привести Украину к успешному завершению войны.

— Вы упомянули, что Россия использует сдерживание против Соединенных Штатов. Сейчас я вижу два типа сдерживания. Первое — это угроза эскалации. Что вы думаете о воздержании от оказания определенного типа или объема военной помощи из-за возможной эскалации со стороны России?

— Я не вижу, к чему Россия собирается эскалировать в традиционном понимании. Мы значительно переоценили возможности России в начале войны. Боевые средства, выдвинутые Россией, были неэффективными. Они не стали лучше. Они понесли огромные потери. Где скрытая армия, которую россияне собираются использовать, чтобы совершить обычную агрессию против любой другой части НАТО? Я считаю, что это самообман. И потому Путин смог достичь того, что у него есть, отчасти потому, что мы воюем, метафорически говоря, с одной рукой, связанной за спиной.

— И второе — ядерная угроза. Следует ли США и другим странам бояться ядерной угрозы со стороны России?



— Я считаю, что сегодня, более чем через год после вторжения, когда Путин намекал или прямо говорил о ядерном потенциале, было доказано, что это в каждом случае было блефом. Представители нашей разведки заверили в Конгрессе на открытом слушании, что они еще не увидели никаких изменений в развертывании российских ядерных сил. Я мог бы представить обстоятельства, когда использование Россией тактического ядерного оружия было бы наиболее вероятным — при катастрофическом поражении на поле боя или опасности именно для режима Путина, когда он действует, чтобы укрепить свою власть. Мы еще не близки ни к одному из этих обстоятельств.

Но вместо того, чтобы переживать, какую угрозу Путин представляет нам, как насчет нашей угрозы Путину? Чтобы он знал, что если даже подумает об этом, он лично, Владимир Путин, пострадает. Я думаю, за кулисами он получил довольно жесткое предупреждение. Поэтому я действительно не думаю, что это возможно. Хотя вы никогда не исключаете ядерный вопрос, проблема для нас должна заключаться не в том, что Путин сдерживает нас, а в том, чтобы понять, как сдержать Путина.

— Одним из ограничений в поставке Украине оружия, как говорится, является то, что Украина не может наносить удары по военным целям на территории России. Как Украине выиграть войну, не нанося ударов по военным целям противника на его территории, включая заводы, где производят оружие?



— Я не думаю, что можно выиграть войну только обороняясь. Представьте себе обстоятельства, когда украинцы продвигают линию фронта до международно признанных границ, а присутствие российских сил сокращается на гораздо меньшей территории. Как вы наконец-то вытесните их, если не сможете атаковать внутри России? И посмотрите на асимметрию правил боевых действий. Россия совершила акт неспровоцированной агрессии против Украины. И она может поражать цели в любой точке страны без последствий, и они целятся именно по гражданским объектам, но Украина не может нанести удар по военным целям в России? Это рецепт неудачи для Украины. Действительно ли это то, чего мы хотим? Так я не думаю.

— Возможный претендент в президенты от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что война между Россией и Украиной является территориальным спором и вовлекаться в нее не в интересах США. Опасна ли эта позиция и откуда она происходит?

— Понятно, что это не территориальный спор. Россияне в это не верят и точно так не думают украинцы. И в этом случае я провел бы четкую аналогию с Тайванем и угрозой со стороны Китая. Стратегический и концептуальный вопрос одинаков для обоих. Будут ли Украина и Тайвань свободными и независимыми государствами или нет? Я думаю, что в интересах Америки убедиться, что они остаются свободными и независимыми государствами. Поэтому я считаю, что это жизненно важный национальный интерес США. Я считаю, что то, как Байден пытался оправдать помощь Украине, представив ее частью вилсоновской борьбы между автократиями и демократиями, говорил о международном порядке, основанном на правилах, это большая ошибка. Вы не можете вдохновить американцев на защиту международного порядка, основанного на правилах. Но вы можете это сделать, если призовете помочь борющейся стране, которая защищается от большего агрессора, и где непосредственно затрагиваются наши интересы. Это язык, который должен использовать Байден, и это то, что Рон Десантис и другие республиканцы тоже должны говорить.

— Но мы видим, что поддержка Украины среди избирателей-республиканцев падает. Какие основные факторы влияют на это?

— Вы знаете, есть разные опросы. В этот понедельник был обнародован опрос Gallup, показавший, что подавляющее большинство, 85%, республиканцев считают, что помощь Украине очень важна или несколько важна. Во многом это зависит от того, как вы сформулируете вопрос или какими были заголовки печати накануне. Больше всего это зависит от политического лидерства. Если бы Рональд Рейган сегодня баллотировался в президенты, 90 процентов республиканцев поддерживали бы помощь Украине. Поэтому я надеюсь, что нынешний Рональд Рейган станет кандидатом от Республиканской партии.

— Президент Трамп, отвечая на те же вопросы, что Десантис, сказал, что посадит обе стороны за стол переговоров и договорится о соглашении. По его мнению, обе стороны истощились и готовы договариваться. Что вы думаете о целесообразности этого шага и об опасности преждевременных переговоров?



— Я думаю, Дональд Трамп видит мир и свое место в нем как в комиксах. Шансы иметь российско-украинские переговоры на этом этапе на любом серьезном уровне фактически равны нулю. И я считаю, что разделяющие стороны проблемы слишком велики. Именно поэтому мы на Западе должны лучше понимать, чего мы хотим достичь и как мы намерены этого достичь. Не в наших интересах, чтобы этот конфликт затягивался. В войне на истощение, какова она сейчас, обычно побеждает большая страна. И даже несмотря на то, что количество потерь со стороны России намного превосходит украинские потери, Россия в три с половиной раза больше Украины. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше шансов, что Россия по крайней мере частично достигнет целей, которых она стремилась достичь, вторгнувшись в прошлом феврале.

— Как вы относитесь к обвинению в адрес украинцев в диверсии против Nord Stream-2, подрыве трубы?

— Я думаю, что никто на самом деле не знает. Но, как я сказал в газете The Wall Street Journal, даже если Украина это сделала, то и молодцы. Это пример того, как можно атаковать российские цели. По публичной информации я не знаю, кто это сделал. Когда я впервые услышал об этом в сентябре прошлого года, я подумал, что россияне это сделали, чтобы продемонстрировать европейцам, насколько они серьезны по отключению природного газа. Надеюсь, расследование выяснит, кто это, но я бы не переживал, если бы я оказался неправ и это была Украина. Вот и хорошо для них.

— Вопрос как бывший посол США в ООН. Украина предлагает несколько творческих идей, как изгнать Россию из Совета Безопасности. Возможно ли это и даже нужно, учитывая, что Китай при любых условиях там будет оставаться?

— Я понимаю, насколько разочарована Украина, но могу сказать, что этого никогда не произойдет. Честно говоря, это бесполезная трата энергии на то, что не имеет никакого шанса на успех. Когда Советский Союз распался, правительство Соединенных Штатов, правительства других членов Совета Безопасности придерживались так называемой доктрины государства-преемника в международном праве. Каждый, кто это изучал, пришел к выводу, что Россия является государством-преемником, она унаследовала постоянное место пребывания в Совбезе Советского Союза. Это было сознательное решение каждого. Было очень мало возражений анализа доктрины государства-преемницы. Я считаю, честно говоря, попытка снова открыть этот вопрос — пустая трата времени.

— Возвращаясь к вашему времени в администрации Трампа, как вы думаете, насколько тот факт, что Украина была в центре первого импичмента, повлиял на поддержку республиканцев и, возможно, даже администрации Байдена?

— Я думаю, что взгляд Трампа на Украину и весь спор по поводу «идеального телефонного разговора» с Зеленским, к сожалению, оказали негативное влияние на Республиканскую партию и, возможно, на страну в целом. Трамп продолжал говорить о том, насколько коррумпирована Украина, он словно не понимал, что Зеленский баллотировался именно на платформе борьбы с коррупцией. Идея о том, что Украина помогала Хиллари Клинтон в кампании 2016 года, помогала Джо Байдену в 2020 году, действительно засела в мозгах. Это досадно и несправедливо. Но это часть того, когда вы имеете дело, с Дональдом Трампом.

— Какие ваши планы в этой избирательной кампании?

— Я все еще рассматриваю возможность баллотироваться. Я считаю, что очень важно, чтобы (Республиканская — ред.) партия отвергла Дональда Трампа, и я считаю, что избиратели хотят увидеть рейгановский подход — оптимистичный взгляд на Америку, а не жалобы и сомнения в том, остается ли страна жизнеспособной. Я приму решение в ближайшее время, когда процесс выдвижения действительно начнет набирать обороты. Нужно учитывать многие факторы, но я думаю, что это будут очень важные выборы. Я просто хочу убедиться, что мы получим лучшего кандидата от Республиканской партии.